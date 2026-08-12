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El precio actual de STABLE hoy es 0.03213 EUR. La capitalización de mercado de STABLE es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de STABLE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de STABLE hoy es 0.03213 EUR. La capitalización de mercado de STABLE es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de STABLE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de STABLE(STABLE)

Precio en vivo de 1 STABLE en EUR:

€0.0276318
€0.0276318€0.0276318
+1.62%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de STABLE (STABLE)
Última actualización de la página: 2026-08-12 10:29:48 (UTC+8)

Precio de STABLE hoy

El precio actual de STABLE (STABLE) hoy es € 0.03213, con una variación del 1.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STABLE a EUR es € 0.03213 por STABLE.

STABLE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- STABLE. Durante las últimas 24 horas, STABLE cotiza entre € 0.031506 (bajo) y € 0.03248 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, STABLE experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de -0.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 75.59K.

Información del mercado de STABLE (STABLE)

--
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€ 75.59K
€ 75.59K€ 75.59K

€ 3.21B
€ 3.21B€ 3.21B

--
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100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

STABLE

La capitalización de mercado actual de STABLE es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 75.59K. El suministro circulante de STABLE es de --, con un suministro total de 100000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.21B.

Historial de precios de STABLE EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.031506
€ 0.031506€ 0.031506
24H Mín
€ 0.03248
€ 0.03248€ 0.03248
24H Máx

€ 0.031506
€ 0.031506€ 0.031506

€ 0.03248
€ 0.03248€ 0.03248

--
----

--
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-0.23%

+1.62%

-0.63%

-0.63%

Historial de precios de STABLE (STABLE) en EUR

Siga los cambios de precios de STABLE para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0004405+1.62%
30 Días€ -0.00413-11.39%
60 Días€ -0.003897-10.82%
90 Días€ -0.007529-18.99%
Cambio de precio de STABLE hoy

Hoy, STABLE registró un cambio de € +0.0004405 (+1.62%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de STABLE en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00413 (-11.39%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de STABLE en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, STABLE experimentó un cambio de € -0.003897 (-10.82%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de STABLE en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.007529 (-18.99%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de STABLE (STABLE)?

Consulta la página Historial de precios de STABLE ahora.

Análisis de STABLE

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de STABLE, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de STABLE: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de STABLE: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

STABLE_USDT se encuentra operando en el nivel de 0,031713 en el período de 4 horas. El precio se sitúa por encima del centro del rango, cerca del nivel de resistencia R1 en 0,03176. Según el sistema de canales, el precio se ubica en el límite superior del rango de oscilación. El conjunto de medias móviles muestra una configuración alcista, con siete medias emitiendo señales de compra. El indicador MACD ha formado una cruz bajista, lo que refleja una divergencia en la dirección del impulso. El RSI permanece en un área neutral, sin evidenciar condiciones extremas de sobrecompra o sobreventa. Los indicadores rápidos y lentos muestran una separación en sus movimientos: mientras el impulso a corto plazo se debilita, la tendencia a medio plazo sigue siendo alcista. La volatilidad se mantiene estable, y no se observan claros signos de estrechamiento de las bandas de Bollinger. La principal resistencia cercana se sitúa en 0,03176, a menos del 0,2% de distancia respecto al precio actual. En el lado bajista, el primer soporte clave está en 0,0314, aproximadamente a un 1% del precio actual. A largo plazo, el soporte de referencia se encuentra en el nivel S2, en 0,03121. Por su parte, la segunda resistencia superior está fijada en 0,03193. Con el precio atrapado entre los niveles R1 y S1, el mercado se encuentra en un periodo de calma previo a la toma de decisión sobre la dirección futura.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de STABLE?

Los precios estables de los tokens están influenciados por varios factores clave:

1. Dinámicas de la oferta y la demanda del mercado
2. Sentimiento general del mercado de criptomonedas
3. Desarrollos regulatorios que afectan a las stablecoins
4. Respaldos de activos subyacentes y transparencia de las reservas
5. Volumen de operaciones y liquidez
6. Rendimiento de las stablecoins competidoras
7. Adopción e integración en protocolos DeFi
8. Condiciones macroeconómicas y tasas de inflación
9. Listados en exchanges y accesibilidad
10. Desarrollos técnicos y seguridad de los contratos inteligentes

¿Por qué la gente quiere saber el precio de STABLE hoy?

Las personas desean conocer el precio estable de hoy por varias razones clave: tomar decisiones comerciales informadas, gestionar la cartera, determinar el momento adecuado para comprar o vender, realizar un seguimiento del rendimiento de las inversiones, evaluar la volatilidad del mercado y mantenerse actualizados sobre los movimientos de precios para identificar posibles oportunidades.

Predicción de precios para STABLE

Predicción del precio de STABLE (STABLE) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de STABLE en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de STABLE (STABLE) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de STABLE podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará STABLE en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de STABLE para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de STABLE.

Cómo comprar e invertir STABLE en España

¿Listo para empezar con STABLE? Comprar STABLE es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar STABLE. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de STABLE (STABLE).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará STABLE instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar STABLE (STABLE)

¿Qué puedes hacer con STABLE?

Poseer STABLE te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar STABLE (STABLE) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es STABLE (STABLE)

Stable es la primera blockchain de capa 1 del mundo diseñada específicamente para el ecosistema de USDt. A diferencia de las cadenas de propósito general, Stable está optimizada para velocidad, escalabilidad y cumplimiento normativo, con USDt como token nativo de gas. Este diseño elimina la inconveniencia del gas nativo con precios volátiles, lo que permite una integración fluida para procesadores de pagos, finanzas on-chain, RWA, empresas fintech y corporaciones.

STABLE Recurso

Para conocer STABLE más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial STABLE
Explorador de bloques

Categoría :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemCardano Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre STABLE

Última actualización de la página: 2026-08-12 10:29:48 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para STABLE (STABLE)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre STABLE

STABLE USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de STABLE con apalancamiento. Explora el trading de futuros STABLEUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera STABLE (STABLE) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de STABLE en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
STABLE/USDT
€0.027649
€0.027649€0.027649
+1.71%
2.38M (USDT)
STABLE/USDC
€0.02766104
€0.02766104€0.02766104
+1.67%
1.66M (USDT)

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AI Router Protocol

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€0.00000
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€0.247422
€0.247422€0.247422

+187.70%

DAPPOS

DAPPOS

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€0.31992
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-12.70%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

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€0.0120916€0.0120916

-23.79%

AurumX

AurumX

UMX

€0.0982808
€0.0982808€0.0982808

-34.61%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0059512
€0.0059512€0.0059512

+53.77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000316136
€0.000316136€0.000316136

+38.71%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.813748
€2.813748€2.813748

+35.19%

Holoworld AI

Holoworld AI

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€0.080668
€0.080668€0.080668

+26.97%

UPCX

UPCX

UPC

€0.136998
€0.136998€0.136998

+17.91%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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