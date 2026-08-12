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El precio actual de RollX hoy es 0.13452 EUR. La capitalización de mercado de ROLL es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ROLL a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de RollX hoy es 0.13452 EUR. La capitalización de mercado de ROLL es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ROLL a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de RollX(ROLL)

Precio en vivo de 1 ROLL en EUR:

€0.1157302
€0.1157302€0.1157302
-0.21%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de RollX (ROLL)
Última actualización de la página: 2026-08-12 09:50:06 (UTC+8)

Precio de RollX hoy

El precio actual de RollX (ROLL) hoy es € 0.13452, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROLL a EUR es € 0.13452 por ROLL.

RollX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ROLL. Durante las últimas 24 horas, ROLL cotiza entre € 0.13382 (bajo) y € 0.14 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ROLL experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -9.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 59.39K.

Información del mercado de RollX (ROLL)

--
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€ 59.39K
€ 59.39K€ 59.39K

€ 134.52M
€ 134.52M€ 134.52M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

La capitalización de mercado actual de RollX es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 59.39K. El suministro circulante de ROLL es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 134.52M.

Historial de precios de RollX EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.13382
€ 0.13382€ 0.13382
24H Mín
€ 0.14
€ 0.14€ 0.14
24H Máx

€ 0.13382
€ 0.13382€ 0.13382

€ 0.14
€ 0.14€ 0.14

--
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--
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-0.02%

-0.21%

-9.94%

-9.94%

Historial de precios de RollX (ROLL) en EUR

Siga los cambios de precios de RollX para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0002435-0.21%
30 Días€ +0.07432+123.45%
60 Días€ +0.05317+65.35%
90 Días€ +0.10945+436.57%
Cambio de precio de RollX hoy

Hoy, ROLL registró un cambio de € -0.0002435 (-0.21%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de RollX en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.07432 (+123.45%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de RollX en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ROLL experimentó un cambio de € +0.05317 (+65.35%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de RollX en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.10945 (+436.57%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de RollX (ROLL)?

Consulta la página Historial de precios de RollX ahora.

Análisis de RollX

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de RollX, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de RollX: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ROLL: alcista, alcista 72% | bajista 28%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

**Estructura del mercado** ROLL_USDT en el gráfico de 4 horas cotiza a 0,03158, situándose un 2,57% por encima del nivel central de 0,03079 y dentro del rango de prueba del nivel R1 (0,03239). Las medias móviles (MA) y las medias móviles exponenciales (EMA) de corto plazo muestran una configuración alcista, con el precio operando en la parte superior del sistema de medias. Actualmente, la estructura se encuentra en la mitad superior del sistema de pivotes, con un margen adicional del 7,5% hacia el nivel R2 (0,03395). **Estado de la dinámica** El MACD ha registrado una señal de cruce alcista, con las líneas rápida y lenta cerca del eje cero. El índice RSI se mantiene en un rango neutral, sin alcanzar el umbral de sobrecompra, lo que indica que aún existe espacio para la expansión de la fuerza alcista. Los indicadores de corto plazo y el sistema de medias móviles presentan una alineación favorable, manteniendo concentrada la energía compradora. **Niveles clave** En la parte superior, el nivel R1 se sitúa en 0,03239 (a un 2,56% del precio actual), constituyendo un punto de observación cercano; mientras que el nivel R2, ubicado en 0,03395 (a un 7,5% del precio actual), actúa como referencia más lejana. En la parte inferior, el nivel central de 0,03079 (a un 2,5% del precio actual) y el nivel S1 en 0,02923 (a un 7,44% del precio actual) conforman dos zonas de referencia para posibles retrocesos.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de RollX?

Los precios de RollX (ROLL) están influenciados por varios factores clave:

1. Sentimiento del mercado y confianza de los inversores
2. Volumen de operaciones y niveles de liquidez
3. Tendencias generales del mercado de criptomonedas
4. Actualizaciones sobre el desarrollo del proyecto y avances en la hoja de ruta
5. Anuncios de alianzas y expansión del ecosistema
6. Noticias regulatorias que afectan a los tokens DeFi
7. Dinámicas de oferta y demanda
8. Nivel de participación de la comunidad y tasas de adopción
9. Competencia de proyectos de blockchain similares
10. Factores macroeconómicos que impactan a los mercados de criptomonedas

¿Por qué la gente quiere saber el precio de RollX hoy?

La gente quiere conocer el precio de RollX (ROLL) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, identificar tendencias del mercado, programar órdenes de compra/venta en el momento adecuado, evaluar las ganancias y pérdidas de inversión y mantenerse actualizado sobre la volatilidad del mercado con fines de gestión de riesgos.

Predicción de precios para RollX

Predicción del precio de RollX (ROLL) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ROLL en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de RollX (ROLL) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de RollX podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará RollX en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ROLL para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de RollX.

Cómo comprar e invertir RollX en España

¿Listo para empezar con RollX? Comprar ROLL es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar RollX. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de RollX (ROLL).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará RollX instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar RollX (ROLL)

¿Qué puedes hacer con RollX?

Poseer RollX te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar RollX (ROLL) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es RollX (ROLL)

RollX es una plataforma de intercambio descentralizada nativa de Base para mercados spot y de perpetuos, diseñada para ofrecer un rendimiento a nivel de intercambio centralizado mientras preserva la transparencia y la autogestión de la financiación descentralizada. Está construida para funcionar como un motor unificado de liquidez y riesgo para la economía de activos en la cadena, abordando un desafío estructural clave: transformar la emisión de activos en mercados profundos, eficientemente valorados y ejecutados profesionalmente. Al integrar el intercambio spot y de futuros perpetuos, la gestión de garantías y controles de riesgo en una única arquitectura coherente, RollX reduce la fragmentación de liquidez, mejora la eficiencia de capital y permite una ejecución de nivel institucional en todo el ecosistema Base.

RollX Recurso

Para conocer RollX más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial RollX
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBase NativeCardano Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre RollX

Última actualización de la página: 2026-08-12 09:50:06 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para RollX (ROLL)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre RollX

ROLL USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ROLL con apalancamiento. Explora el trading de futuros ROLLUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera RollX (ROLL) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de RollX en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ROLL/USDT
€0.115842
€0.115842€0.115842
-0.16%
440.11K (USDT)

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AurumX

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-34.21%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

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RAZOR

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+77.55%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000305558
€0.000305558€0.000305558

+34.07%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.0839274
€0.0839274€0.0839274

+32.11%

Aether Network

Aether Network

AET

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+30.47%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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