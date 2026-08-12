Precio de RollX hoy

El precio actual de RollX (ROLL) hoy es € 0.13452, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROLL a EUR es € 0.13452 por ROLL.

RollX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ROLL. Durante las últimas 24 horas, ROLL cotiza entre € 0.13382 (bajo) y € 0.14 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ROLL experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -9.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 59.39K.

Información del mercado de RollX (ROLL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 59.39K€ 59.39K € 59.39K Cap. de mercado totalmente diluida € 134.52M€ 134.52M € 134.52M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de RollX es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 59.39K. El suministro circulante de ROLL es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 134.52M.