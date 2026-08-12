Precio de Nietzschean Penguin hoy

El precio actual de Nietzschean Penguin (PENGUIN) hoy es € 0.0009467, con una variación del 3.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PENGUIN a EUR es € 0.0009467 por PENGUIN.

Nietzschean Penguin actualmente está en el puesto #1317 por capitalización de mercado en € 946.64K, con un suministro circulante de 999.93M PENGUIN. Durante las últimas 24 horas, PENGUIN cotiza entre € 0.000933 (bajo) y € 0.0010676 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1437257023755111814, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0000318776089805018.

En el corto plazo, PENGUIN experimentó un cambio de -1.89% en la última hora y de -7.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 62.34K.

Información del mercado de Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Puesto No.1317 Cap de mercado € 946.64K€ 946.64K € 946.64K Volumen (24H) € 62.34K€ 62.34K € 62.34K Cap. de mercado totalmente diluida € 946.70K€ 946.70K € 946.70K Suministro de Circulación 999.93M 999.93M 999.93M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 999,933,636.006134 999,933,636.006134 999,933,636.006134 Tasa de circulación 99.99% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Nietzschean Penguin es de € 946.64K, con un volumen de trading en 24 horas de € 62.34K. El suministro circulante de PENGUIN es de 999.93M, con un suministro total de 999933636.006134. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 946.70K.