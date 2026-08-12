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El precio actual de Nietzschean Penguin hoy es 0.0009467 EUR. La capitalización de mercado de PENGUIN es 946,637.1732070070578 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de PENGUIN a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Nietzschean Penguin hoy es 0.0009467 EUR. La capitalización de mercado de PENGUIN es 946,637.1732070070578 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de PENGUIN a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Nietzschean Penguin(PENGUIN)

Precio en vivo de 1 PENGUIN en EUR:

€0.000814936
€0.000814936€0.000814936
-3.06%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Nietzschean Penguin (PENGUIN)
Última actualización de la página: 2026-08-12 09:07:06 (UTC+8)

Precio de Nietzschean Penguin hoy

El precio actual de Nietzschean Penguin (PENGUIN) hoy es € 0.0009467, con una variación del 3.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PENGUIN a EUR es € 0.0009467 por PENGUIN.

Nietzschean Penguin actualmente está en el puesto #1317 por capitalización de mercado en € 946.64K, con un suministro circulante de 999.93M PENGUIN. Durante las últimas 24 horas, PENGUIN cotiza entre € 0.000933 (bajo) y € 0.0010676 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.1437257023755111814, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0000318776089805018.

En el corto plazo, PENGUIN experimentó un cambio de -1.89% en la última hora y de -7.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 62.34K.

Información del mercado de Nietzschean Penguin (PENGUIN)

No.1317

€ 946.64K
€ 946.64K€ 946.64K

€ 62.34K
€ 62.34K€ 62.34K

€ 946.70K
€ 946.70K€ 946.70K

999.93M
999.93M 999.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,933,636.006134
999,933,636.006134 999,933,636.006134

99.99%

SOL

La capitalización de mercado actual de Nietzschean Penguin es de € 946.64K, con un volumen de trading en 24 horas de € 62.34K. El suministro circulante de PENGUIN es de 999.93M, con un suministro total de 999933636.006134. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 946.70K.

Historial de precios de Nietzschean Penguin EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.000933
€ 0.000933€ 0.000933
24H Mín
€ 0.0010676
€ 0.0010676€ 0.0010676
24H Máx

€ 0.000933
€ 0.000933€ 0.000933

€ 0.0010676
€ 0.0010676€ 0.0010676

€ 0.1437257023755111814
€ 0.1437257023755111814€ 0.1437257023755111814

€ 0.0000318776089805018
€ 0.0000318776089805018€ 0.0000318776089805018

-1.89%

-3.06%

-7.67%

-7.67%

Historial de precios de Nietzschean Penguin (PENGUIN) en EUR

Siga los cambios de precios de Nietzschean Penguin para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.000025724-3.06%
30 Días€ -0.0003723-28.23%
60 Días€ -0.0012723-57.34%
90 Días€ -0.0030753-76.47%
Cambio de precio de Nietzschean Penguin hoy

Hoy, PENGUIN registró un cambio de € -0.000025724 (-3.06%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Nietzschean Penguin en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0003723 (-28.23%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Nietzschean Penguin en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, PENGUIN experimentó un cambio de € -0.0012723 (-57.34%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Nietzschean Penguin en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.0030753 (-76.47%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Nietzschean Penguin (PENGUIN)?

Consulta la página Historial de precios de Nietzschean Penguin ahora.

Análisis de Nietzschean Penguin

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Nietzschean Penguin, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Nietzschean Penguin: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de PENGUIN: alcista, alcista 72% | bajista 28%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

**Estructura del mercado** En el período de 4 horas, el precio actual de PENGUIN_USDT es de 0,003124 USDT, situado por encima del nivel central del corredor (0,00307) y operando dentro de un rango inferior al nivel R1 (0,003217), con una diferencia del 2,97%. Tanto el grupo MA 1-2 como el grupo EMA 3-4 registran una mayor proporción de compras, manteniendo el precio por encima del sistema de medias móviles de múltiples períodos. **Estado de la dinámica** El MACD muestra una configuración de cruce alcista, con las líneas rápida y lenta ubicadas en la zona del eje cero. El RSI se mantiene en un nivel neutro, sin que los indicadores de impulso hayan alcanzado niveles extremos. Los indicadores de corto y medio plazo muestran direcciones coincidentes, mientras que no se observa aún ninguna señal de expansión en la volatilidad. **Niveles clave** En el lado alcista, la resistencia R1 se encuentra en 0,003217 (un 2,97% por encima del precio actual), mientras que R2 está situada en 0,003399 (un 8,80% por encima). En el lado bajista, el soporte S1 se ubica en 0,002888 (un 7,55% por debajo del precio actual), y S2 en 0,002741 (un 12,26% por debajo). El nivel central del corredor, 0,00307, constituye un punto de referencia cercano (un 1,73% por debajo del precio actual).

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Nietzschean Penguin?

Los precios de los tokens PENGUIN están influenciados por: el sentimiento del mercado y la participación de la comunidad, el volumen de operaciones y la liquidez, las tendencias generales del mercado cripto, el alboroto en las redes sociales y la popularidad de las monedas memes, los movimientos de los grandes inversores y las transacciones de gran volumen, las listas en exchanges y las asociaciones, el apetito general por los activos especulativos y las noticias regulatorias que afectan a los tokens memes.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Nietzschean Penguin hoy?

La gente quiere conocer el precio actual del Nietzschean Penguin (PENGUIN) para tomar decisiones de trading, realizar el seguimiento de carteras, analizar el mercado y determinar el momento adecuado para invertir. Los precios en tiempo real ayudan a evaluar las ganancias y pérdidas, identificar oportunidades de compra y venta, y monitorear la volatilidad del mercado de este token de tendencia.

Predicción de precios para Nietzschean Penguin

Predicción del precio de Nietzschean Penguin (PENGUIN) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de PENGUIN en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Nietzschean Penguin (PENGUIN) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Nietzschean Penguin podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Nietzschean Penguin en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de PENGUIN para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Nietzschean Penguin.

Cómo comprar e invertir Nietzschean Penguin en España

¿Listo para empezar con Nietzschean Penguin? Comprar PENGUIN es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Nietzschean Penguin. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Nietzschean Penguin (PENGUIN).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Nietzschean Penguin instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Nietzschean Penguin (PENGUIN)

¿Qué puedes hacer con Nietzschean Penguin?

Poseer Nietzschean Penguin te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

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    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Nietzschean Penguin (PENGUIN) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Nietzschean Penguin Recurso

Para conocer Nietzschean Penguin más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Nietzschean Penguin
Explorador de bloques

Categoría :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Nietzschean Penguin

Última actualización de la página: 2026-08-12 09:07:06 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Nietzschean Penguin

PENGUIN USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de PENGUIN con apalancamiento. Explora el trading de futuros PENGUINUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Nietzschean Penguin (PENGUIN) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Nietzschean Penguin en vivo y opera en directo.

Pares
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Volumen en 24 h
PENGUIN/USDT
€0.000814764
€0.000814764€0.000814764
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