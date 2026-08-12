Precio de P2P hoy

El precio actual de P2P (P2P) hoy es € 0.0000338, con una variación del 2.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de P2P a EUR es € 0.0000338 por P2P.

P2P actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- P2P. Durante las últimas 24 horas, P2P cotiza entre € 0.00003271 (bajo) y € 0.00003427 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, P2P experimentó un cambio de -0.27% en la última hora y de +10.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 25.68K.

Información del mercado de P2P (P2P)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 25.68K€ 25.68K € 25.68K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.15M€ 1.15M € 1.15M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 34,000,000,000 34,000,000,000 34,000,000,000 Blockchain pública SENTINEL

La capitalización de mercado actual de P2P es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 25.68K. El suministro circulante de P2P es de --, con un suministro total de 34000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.15M.