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El precio actual de Immunefi hoy es 0.002268 EUR. La capitalización de mercado de IMU es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de IMU a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Immunefi hoy es 0.002268 EUR. La capitalización de mercado de IMU es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de IMU a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Immunefi(IMU)

Precio en vivo de 1 IMU en EUR:

€0.0019522
€0.0019522€0.0019522
-2.19%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Immunefi (IMU)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:19:32 (UTC+8)

Precio de Immunefi hoy

El precio actual de Immunefi (IMU) hoy es € 0.002268, con una variación del 2.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IMU a EUR es € 0.002268 por IMU.

Immunefi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- IMU. Durante las últimas 24 horas, IMU cotiza entre € 0.002188 (bajo) y € 0.00275 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, IMU experimentó un cambio de +2.99% en la última hora y de +78.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 72.13K.

Información del mercado de Immunefi (IMU)

--
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€ 72.13K
€ 72.13K€ 72.13K

€ 22.68M
€ 22.68M€ 22.68M

--
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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

La capitalización de mercado actual de Immunefi es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 72.13K. El suministro circulante de IMU es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 22.68M.

Historial de precios de Immunefi EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.002188
€ 0.002188€ 0.002188
24H Mín
€ 0.00275
€ 0.00275€ 0.00275
24H Máx

€ 0.002188
€ 0.002188€ 0.002188

€ 0.00275
€ 0.00275€ 0.00275

--
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--
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+2.99%

-2.19%

+78.16%

+78.16%

Historial de precios de Immunefi (IMU) en EUR

Siga los cambios de precios de Immunefi para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.00004371-2.19%
30 Días€ +0.000988+77.18%
60 Días€ +0.000934+70.01%
90 Días€ -0.000104-4.39%
Cambio de precio de Immunefi hoy

Hoy, IMU registró un cambio de € -0.00004371 (-2.19%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Immunefi en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.000988 (+77.18%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Immunefi en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, IMU experimentó un cambio de € +0.000934 (+70.01%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Immunefi en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.000104 (-4.39%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Immunefi (IMU)?

Consulta la página Historial de precios de Immunefi ahora.

Análisis de Immunefi

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Immunefi, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Immunefi: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de IMU: bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

【Estructura del mercado】 IMU_USDT, en el período de 4 horas, cotiza actualmente a 0.003192, situándose por debajo del centro de gravedad de 0.003236 y ubicado en la zona predominantemente bajista del sistema de pivotes. El conjunto de medias móviles muestra una señal de compra, mientras que el precio se mantiene por encima de las principales medias móviles, lo que sostiene la estructura a corto plazo. En la actualidad, la distancia respecto al centro es de apenas 44 puntos básicos, lo cual indica un movimiento dentro de un rango crítico de equilibrio. 【Estado de la dinámica】 El MACD ha registrado una señal de cruzamiento negativo, generando una divergencia con la señal de compra emitida por el grupo de medias móviles (MA y EMA). El RSI permanece dentro de un rango neutro, mientras que los indicadores de momentum rápido y lento muestran direcciones opuestas. Se observa una desviación entre el momentum a corto y medio plazo, con la volatilidad concentrada en un rango estrecho. 【Niveles clave】 La resistencia superior R1 se sitúa en 0.003357 (a un 5,2% del precio actual), mientras que el centro de gravedad 0.003236 actúa como referencia cercana. Por el lado inferior, el soporte S1 está en 0.003028 (a un 5,1% del precio actual), y el soporte lejano S2 se encuentra en 0.002907.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Immunefi?

Varios factores clave influyen en los precios del token Immunefi (IMU):

1. Adopción de la plataforma: El crecimiento de los programas de recompensas por errores y las auditorías de seguridad aumenta la demanda.
2. Tendencias en seguridad DeFi: Los incidentes de hackeo cada vez más frecuentes refuerzan la relevancia de la plataforma.
3. Utilidad del token: Recompensas de staking, derechos de gobernanza y mecanismos de pago.
4. Sentimiento del mercado: Las condiciones generales del mercado cripto afectan los movimientos de precio.
5. Anuncios de alianzas: Las colaboraciones con importantes protocolos DeFi impulsan el interés.
6. Mecánica de suministro: Quemadas de tokens, esquemas de vesting y cambios en la oferta circulante.
7. Competencia: Otras plataformas enfocadas en la seguridad impactan en la cuota de mercado.
8. Entorno regulatorio: Los requisitos de cumplimiento en materia de seguridad influyen en la adopción.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Immunefi hoy?

La gente quiere conocer el precio de Immunefi (IMU) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, gestionar carteras y realizar análisis del mercado. Los traders necesitan precios en tiempo real para ejecutar órdenes de compra/venta en los momentos más adecuados. Los inversores siguen los movimientos diarios del precio para evaluar el rendimiento de sus posiciones y ajustar sus estrategias en consecuencia.

Predicción de precios para Immunefi

Predicción del precio de Immunefi (IMU) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de IMU en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Immunefi (IMU) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Immunefi podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Immunefi en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de IMU para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Immunefi.

Cómo comprar e invertir Immunefi en España

¿Listo para empezar con Immunefi? Comprar IMU es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Immunefi. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Immunefi (IMU).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Immunefi instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Immunefi (IMU)

¿Qué puedes hacer con Immunefi?

Poseer Immunefi te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Immunefi (IMU) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Immunefi (IMU)

Immunefi, la principal plataforma de seguridad colaborativa para web3, fue fundada en 2020 con una misión clara: hacer que web3 sea seguro para incorporar al mundo.

Immunefi Recurso

Para conocer Immunefi más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Immunefi
Explorador de bloques

Categoría :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)CoinList Launchpad

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Immunefi

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:19:32 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Immunefi (IMU)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Immunefi

IMU USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de IMU con apalancamiento. Explora el trading de futuros IMUUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Immunefi (IMU) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Immunefi en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
IMU/USDT
€0.00196682
€0.00196682€0.00196682
-1.46%
30.56M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

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AurumX

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€0.10492
€0.10492€0.10492

-30.20%

Top al alza

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TOFU Story

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€0.000379432€0.000379432

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0057534
€0.0057534€0.0057534

+48.66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.603994
€2.603994€2.603994

+25.11%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.010578
€0.010578€0.010578

+17.14%

Myros

Myros

MY

€0.009632
€0.009632€0.009632

+9.80%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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