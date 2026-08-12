Precio de Immunefi hoy

El precio actual de Immunefi (IMU) hoy es € 0.002268, con una variación del 2.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IMU a EUR es € 0.002268 por IMU.

Immunefi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- IMU. Durante las últimas 24 horas, IMU cotiza entre € 0.002188 (bajo) y € 0.00275 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, IMU experimentó un cambio de +2.99% en la última hora y de +78.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 72.13K.

Información del mercado de Immunefi (IMU)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 72.13K€ 72.13K € 72.13K Cap. de mercado totalmente diluida € 22.68M€ 22.68M € 22.68M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Immunefi es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 72.13K. El suministro circulante de IMU es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 22.68M.