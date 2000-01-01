Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Creador de mercado automatizado (AMM) por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Creador de mercado automatizado (AMM). Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.776
-0.26%
-5.70%
-7.12%
$ 2.35B
$ 147.58K
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.456
+0.27%
+1.11%
+3.83%
$ 514.78M
$ 314.07K
3
Curve
Curve
CRV
$ 0.2754
+2.84%
+3.42%
+30.46%
$ 412.55M
$ 6.82M
4
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4171
+0.17%
+0.10%
-1.39%
$ 398.29M
$ 158.44K
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.346
+0.45%
-0.07%
-2.53%
$ 230.51M
$ 237.18K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.632
-0.17%
+0.30%
+2.02%
$ 170.26M
$ 94.15K
7
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.1491
-0.64%
-2.12%
-14.28%
$ 149.80M
$ 521.23K
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08368
+0.07%
+0.70%
+0.30%
$ 118.17M
$ 673.46K
9
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0449
+0.17%
-1.01%
-3.41%
$ 63.80M
$ 55.43K
10
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01308
+0.92%
0.00%
+22.44%
$ 48.76M
$ 6.95M
11
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1627
-0.06%
-0.24%
-1.27%
$ 46.90M
$ 358.10K
12
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.19514
-0.52%
+2.57%
-26.26%
$ 37.26M
$ 560.88K
13
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.02348197
0.00%
--
0.00%
$ 35.22M
$ 1.46
14
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.07794E-7
-0.20%
+0.10%
-12.83%
$ 35.18M
--
15
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2614
+0.04%
-0.72%
-2.50%
$ 28.17M
$ 307.25K
16
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.304
-0.62%
-2.77%
+6.52%
$ 26.96M
$ 221.17K
17
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03041
+0.13%
-0.20%
+6.83%
$ 23.46M
$ 2.07M
18
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1027
0.00%
-0.87%
-0.48%
$ 21.51M
$ 542.40K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01086
-0.55%
-1.80%
-4.22%
$ 20.59M
$ 6.23M
20
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.07111
+0.98%
+4.60%
+5.10%
$ 16.31M
$ 1.03M
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.734
-0.13%
+0.75%
+5.92%
$ 15.00M
$ 16.45K
22
JOE
JOE
JOE
$ 0.02747
-0.47%
+2.98%
+7.79%
$ 12.65M
$ 2.18M
23
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02317
-0.04%
-3.57%
+3.39%
$ 10.25M
$ 3.27M
24
balancer
balancer
BAL
$ 0.10606
-0.40%
+0.33%
-5.77%
$ 7.43M
$ 547.55K
25
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.522782
-0.06%
+0.02%
+3.18%
$ 6.89M
$ 3.20
26
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.007964
-0.01%
-1.94%
-2.20%
$ 6.06M
$ 7.31M
27
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.00308
-1.39%
-3.09%
-3.92%
$ 5.27M
$ 5.15M
28
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0.427644
-0.24%
-0.02%
-5.20%
$ 4.28M
$ 72.39K
29
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007779
+0.39%
-3.92%
-4.68%
$ 3.89M
$ 7.02M
30
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01905286
-0.65%
-0.01%
-2.00%
$ 2.86M
$ 58.43K
31
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01983
-2.57%
-2.28%
-6.12%
$ 2.16M
$ 2.33M
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.109695
+0.38%
-0.00%
-3.96%
$ 1.62M
$ 38.53K
33
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0.01932
+0.21%
+0.89%
+1.20%
$ 1.60M
$ 308.85K
34
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00311308
-0.01%
+0.26%
+9.46%
$ 1.48M
$ 5.59K
35
Cream
Cream
CREAM
$ 0.426992
0.00%
-0.01%
-1.61%
$ 1.25M
$ 30.17
36
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.10152
+0.09%
-0.00%
-3.44%
$ 1.10M
$ 80.41
37
Saber
Saber
SBR
$ 0.00031191
+1.92%
-0.06%
-5.00%
$ 948.73K
$ 3.16K
38
Netswap
Netswap
NETT
$ 0.00919857
0.00%
-0.00%
-0.13%
$ 887.20K
$ 944.31
39
Hydrex
Hydrex
HYDX
$ 0.01343254
+0.01%
-0.01%
-16.84%
$ 611.51K
$ 7.54K
40
Turbos Finance
Turbos Finance
TURBOS
$ 8.753E-5
+0.85%
+3.60%
-16.34%
$ 579.97K
--
41
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00071336
0.00%
-0.00%
-0.41%
$ 561.70K
$ 1.27K
42
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00430753
-10.70%
-0.24%
-21.33%
$ 485.01K
$ 575.03
43
Blackhole
Blackhole
BLACK
$ 0.00172244
-0.19%
-0.01%
-8.71%
$ 440.47K
$ 8.09K
44
Ferro
Ferro
FER
$ 8.085E-5
+0.07%
-3.40%
-6.15%
$ 411.92K
--
45
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0.00145263
+0.01%
+0.00%
-4.45%
$ 408.89K
$ 343.32
46
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00033923
+0.20%
-0.06%
-8.33%
$ 223.50K
$ 11.30K
47
Biswap
Biswap
BSW
$ 0.00035872
-0.04%
-0.00%
+0.08%
$ 178.99K
$ 574.97
48
ApeBond
ApeBond
ABOND
$ 0.00044729
-0.06%
+0.02%
+8.18%
$ 158.23K
$ 23.52
49
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00037665
0.00%
-0.10%
-2.73%
$ 153.47K
$ 1.54K
50
BSCS
BSCS
BSCS
$ 0.00030346
-0.05%
+0.01%
+2.00%
$ 121.02K
$ 20.74

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Creador de mercado automatizado (AMM) y por qué son populares?
Los tokens de Creador de mercado automatizado (AMM) representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 64 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $4.84B.
¿Cuál es el token de Creador de mercado automatizado (AMM) con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Creador de mercado automatizado (AMM) rastreados en MEXC, WET ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.60% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Creador de mercado automatizado (AMM) están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 64 tokens de Creador de mercado automatizado (AMM), que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. UNI, CAKE, CRV se encuentra entre los tokens populares de Creador de mercado automatizado (AMM). Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Creador de mercado automatizado (AMM)?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Creador de mercado automatizado (AMM) es de aproximadamente $4.84B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Creador de mercado automatizado (AMM), junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.