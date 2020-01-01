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Principales tokens de Ecosistema Aurora por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Aurora. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,834.31
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
3
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005118
-0.82%
+1.94%
+2.45%
$ 281.75M
$ 4.55B
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999188
+0.02%
0.00%
-0.05%
$ 111.48M
$ 2.08M
5
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,899.87
+0.15%
+0.01%
-0.21%
$ 35.25M
$ 230.99K
6
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.66
0.00%
+0.04%
-4.05%
$ 31.80M
$ 5.77M
7
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.0051
-0.66%
+2.52%
+2.36%
$ 28.55M
$ 18.66M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.304
-0.62%
-2.77%
+6.52%
$ 26.96M
$ 221.17K
9
DODO
DODO
DODO
$ 0.02335
+3.41%
+8.64%
-22.65%
$ 23.02M
$ 9.34M
10
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.305166
-0.09%
-0.02%
+7.13%
$ 16.35M
$ 134.95K
11
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.989232
-0.07%
-0.00%
-0.95%
$ 11.74M
$ 7.11K
12
$ 0.01523
-0.40%
-0.66%
-3.84%
$ 10.72M
$ 3.66M
13
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0.00320942
0.00%
--
-2.55%
$ 3.21M
$ 1.44
14
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.052983
0.00%
0.00%
-6.03%
$ 1.08M
$ 1.20
15
UWON
UWON
UWON
$ 0.059433
0.00%
+0.04%
-6.01%
$ 594.33K
$ 23.54
16
ScamFari
ScamFari
SCM
$ 2.87E-6
0.00%
-0.60%
-1.71%
$ 286.94K
--
17
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0.00011512
0.00%
--
0.00%
$ 114.89K
$ 230.23
18
Aurigami
Aurigami
PLY
$ 1.586E-5
0.00%
+4.40%
-1.61%
$ 65.45K
--
19
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01111609
-0.06%
--
-3.02%
$ 22.37K
$ 16.18
20
WannaSwap
WannaSwap
WANNA
$ 0.00019483
-0.06%
+0.02%
-3.05%
$ 19.30K
$ 189.57

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Aurora y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Aurora representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 20 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $82.88B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Aurora con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Aurora rastreados en MEXC, DODO ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 8.64% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Aurora están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 20 tokens de Ecosistema Aurora, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LUNC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Aurora. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Aurora?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Aurora es de aproximadamente $82.88B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Aurora, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.