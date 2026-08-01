Precio de Confidential Layer hoy

El precio actual de Confidential Layer (CLONE) hoy es € 0.005293, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLONE a EUR es € 0.005293 por CLONE.

Confidential Layer actualmente está en el puesto #3927 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 CLONE. Durante las últimas 24 horas, CLONE cotiza entre € 0.00523 (bajo) y € 0.005326 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.097841936209127478, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0031405086331035142.

En el corto plazo, CLONE experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +1.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 99.07K.

Información del mercado de Confidential Layer (CLONE)

Puesto No.3927 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 99.07K€ 99.07K € 99.07K Cap. de mercado totalmente diluida € 5.29M€ 5.29M € 5.29M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Confidential Layer es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 99.07K. El suministro circulante de CLONE es de 0.00, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 5.29M.