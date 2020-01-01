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Principales tokens de Tokens de gobernanza de Bridge por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens de gobernanza de Bridge. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.427
+0.16%
-0.09%
-4.77%
$ 144.59M
$ 393.06K
2
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1358
-1.45%
+0.67%
+11.96%
$ 89.69M
$ 392.05K
3
$ 0.03598
0.00%
-0.63%
-1.89%
$ 43.01M
$ 22.26K
4
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.345979
-0.18%
+0.01%
+0.48%
$ 30.63M
$ 88.34K
5
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01494
+0.13%
+0.88%
+6.67%
$ 28.64M
$ 3.50M
6
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.040396
-0.14%
+0.00%
+3.33%
$ 28.47M
$ 2.27M
7
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10471
+0.81%
+4.00%
-23.82%
$ 23.59M
$ 2.03M
8
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001973
+1.02%
-2.36%
+15.59%
$ 15.51M
$ 29.17M
9
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0.00029298
-1.84%
-0.01%
+0.73%
$ 2.93M
$ 644.22K
10
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02081
+0.05%
+1.26%
-1.09%
$ 2.02M
$ 5.01M
11
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.052983
0.00%
0.00%
-6.03%
$ 1.08M
$ 1.20
12
Hop Protocol
Hop Protocol
HOP
$ 0.00049463
+0.11%
--
+10.47%
$ 494.63K
$ 19.97
13
EYWA
EYWA
EYWA
$ 0.00026366
+8.56%
-0.31%
+22.27%
$ 169.11K
$ 27.78K
14
Graviton
Graviton
GRAV
$ 6.227E-5
+0.61%
+28.10%
+46.90%
$ 80.93K
--
15
BoringDAO
BoringDAO
BORING
$ 4.412E-5
0.00%
+0.70%
0.00%
$ 75.15K
--
16
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.234E-5
-0.01%
-8.70%
-8.64%
$ 55.89K
--
17
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00088953
-8.64%
--
-1.18%
$ 44.02K
$ 1.12
18
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005293
0.00%
-0.08%
+3.78%
--
$ 19.24M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens de gobernanza de Bridge y por qué son populares?
Los tokens de Tokens de gobernanza de Bridge representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 18 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $411.08M.
¿Cuál es el token de Tokens de gobernanza de Bridge con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens de gobernanza de Bridge rastreados en MEXC, GRAV ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 28.10% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens de gobernanza de Bridge están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 18 tokens de Tokens de gobernanza de Bridge, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. RUNE, STG, WAXL se encuentra entre los tokens populares de Tokens de gobernanza de Bridge. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens de gobernanza de Bridge?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens de gobernanza de Bridge es de aproximadamente $411.08M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens de gobernanza de Bridge, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.