Precio de USD.AI hoy

El precio actual de USD.AI (CHIP) hoy es € 0.02212, con una variación del 1.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHIP a EUR es € 0.02212 por CHIP.

USD.AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CHIP. Durante las últimas 24 horas, CHIP cotiza entre € 0.02192 (bajo) y € 0.0233 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CHIP experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de -13.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 71.62K.

Información del mercado de USD.AI (CHIP)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 71.62K€ 71.62K € 71.62K Cap. de mercado totalmente diluida € 221.20M€ 221.20M € 221.20M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública ARB

La capitalización de mercado actual de USD.AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 71.62K. El suministro circulante de CHIP es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 221.20M.