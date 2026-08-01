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El precio actual de USD.AI hoy es 0.02212 EUR. La capitalización de mercado de CHIP es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CHIP a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de USD.AI hoy es 0.02212 EUR. La capitalización de mercado de CHIP es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CHIP a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de USD.AI(CHIP)

Precio en vivo de 1 CHIP en EUR:

€0.0190232
€0.0190232€0.0190232
-1.46%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de USD.AI (CHIP)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:35:15 (UTC+8)

Precio de USD.AI hoy

El precio actual de USD.AI (CHIP) hoy es € 0.02212, con una variación del 1.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHIP a EUR es € 0.02212 por CHIP.

USD.AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CHIP. Durante las últimas 24 horas, CHIP cotiza entre € 0.02192 (bajo) y € 0.0233 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CHIP experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de -13.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 71.62K.

Información del mercado de USD.AI (CHIP)

--
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€ 71.62K
€ 71.62K€ 71.62K

€ 221.20M
€ 221.20M€ 221.20M

--
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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ARB

La capitalización de mercado actual de USD.AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 71.62K. El suministro circulante de CHIP es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 221.20M.

Historial de precios de USD.AI EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.02192
€ 0.02192€ 0.02192
24H Mín
€ 0.0233
€ 0.0233€ 0.0233
24H Máx

€ 0.02192
€ 0.02192€ 0.02192

€ 0.0233
€ 0.0233€ 0.0233

--
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--
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+0.04%

-1.46%

-13.43%

-13.43%

Historial de precios de USD.AI (CHIP) en EUR

Siga los cambios de precios de USD.AI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0002819-1.46%
30 Días€ -0.01047-32.13%
60 Días€ -0.00856-27.91%
90 Días€ -0.03661-62.34%
Cambio de precio de USD.AI hoy

Hoy, CHIP registró un cambio de € -0.0002819 (-1.46%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de USD.AI en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.01047 (-32.13%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de USD.AI en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, CHIP experimentó un cambio de € -0.00856 (-27.91%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de USD.AI en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.03661 (-62.34%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de USD.AI (CHIP)?

Consulta la página Historial de precios de USD.AI ahora.

Análisis de USD.AI

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de USD.AI, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de USD.AI: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de CHIP: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

CHIP_USDT se encuentra en el nivel de 0,02326 en el período de 4 horas, situándose entre el punto clave S1 (0,02313) y el centro del mercado (0,0234). El precio se mantiene por encima del grupo de medias móviles a corto plazo, mientras que la tendencia a largo plazo sigue mostrando un patrón de oscilación neutral. Según el sistema de puntos clave, el precio actual está cerca de la parte inferior del eje central, lo que indica una estructura de mercado caracterizada por una consolidación estrecha. El indicador MACD ha registrado una señal de cruce bajista, sugiriendo una tendencia a la baja en el impulso a corto plazo. El RSI se encuentra en una zona neutral, lo que refleja un equilibrio temporal entre los compradores y los vendedores. Aunque el conjunto de medias móviles muestra una configuración favorable para comprar, los indicadores rápidos y lentos presentan cierta divergencia, y no se observa una expansión significativa en la volatilidad. La distribución del impulso es dispersa, sin evidencias claras de un movimiento unilateral impulsado por un fuerte desplazamiento. El soporte inmediato se sitúa en el nivel S1, a 0,02313, aproximadamente un 0,56% por debajo del precio actual. Por encima, la primera resistencia se encuentra en el nivel central (0,0234), con una distancia cercana al 0,60%. Como referencia adicional, se consideran los niveles S2 (0,02277) y R1 (0,02376). Actualmente, el precio se encuentra atrapado entre el nivel S1 y el centro del mercado; ambos niveles clave están extremadamente próximos, por lo que será crucial observar si se logra superar el eje central en 0,0234.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para USD.AI

Predicción del precio de USD.AI (CHIP) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de CHIP en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de USD.AI (CHIP) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de USD.AI podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará USD.AI en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de CHIP para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de USD.AI.

Cómo comprar e invertir USD.AI en España

¿Listo para empezar con USD.AI? Comprar CHIP es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar USD.AI. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de USD.AI (CHIP).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará USD.AI instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar USD.AI (CHIP)

¿Qué puedes hacer con USD.AI?

Poseer USD.AI te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar USD.AI (CHIP) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es USD.AI (CHIP)

CHIP es el token de gobernanza de USD.AI, un protocolo que proporciona financiación garantizada de primer nivel para operadores de centros de datos que adquieren hardware GPU. USD.AI estructura préstamos colateralizados sobre el equipo subyacente, con la propiedad y los flujos de pago liquidados en stablecoins. Los poseedores de CHIP votan sobre parámetros clave del protocolo, incluidos los tipos de colateral, las estructuras de comisiones de préstamo y la aprobación de curadores.

USD.AI Recurso

Para conocer USD.AI más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial USD.AI
Explorador de bloques

Categoría :

Algorand EcosystemArbitrum EcosystemBase Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre USD.AI

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:35:15 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para USD.AI (CHIP)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre USD.AI

CHIP USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de CHIP con apalancamiento. Explora el trading de futuros CHIPUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera USD.AI (CHIP) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de USD.AI en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CHIP/USDC
€0.0189802
€0.0189802€0.0189802
-1.42%
2.41M (USDT)
CHIP/USDT
€0.0189974
€0.0189974€0.0189974
-1.42%
3.17M (USDT)

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-18.48%

AurumX

AurumX

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€0.1067432
€0.1067432€0.1067432

-28.98%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

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€0.000409532€0.000409532

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0053664
€0.0053664€0.0053664

+38.66%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.010578
€0.010578€0.010578

+17.14%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.542504
€2.542504€2.542504

+22.16%

Myros

Myros

MY

€0.010062
€0.010062€0.010062

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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