Precio de USD.AI(CHIP)
El precio actual de USD.AI (CHIP) hoy es € 0.02212, con una variación del 1.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHIP a EUR es € 0.02212 por CHIP.
USD.AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CHIP. Durante las últimas 24 horas, CHIP cotiza entre € 0.02192 (bajo) y € 0.0233 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, CHIP experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de -13.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 71.62K.
ARB
La capitalización de mercado actual de USD.AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 71.62K. El suministro circulante de CHIP es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 221.20M.
+0.04%
-1.46%
-13.43%
-13.43%
Siga los cambios de precios de USD.AI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0002819
|-1.46%
|30 Días
|€ -0.01047
|-32.13%
|60 Días
|€ -0.00856
|-27.91%
|90 Días
|€ -0.03661
|-62.34%
Hoy, CHIP registró un cambio de € -0.0002819 (-1.46%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.01047 (-32.13%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, CHIP experimentó un cambio de € -0.00856 (-27.91%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.03661 (-62.34%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de USD.AI, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de CHIP: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
CHIP_USDT se encuentra en el nivel de 0,02326 en el período de 4 horas, situándose entre el punto clave S1 (0,02313) y el centro del mercado (0,0234). El precio se mantiene por encima del grupo de medias móviles a corto plazo, mientras que la tendencia a largo plazo sigue mostrando un patrón de oscilación neutral. Según el sistema de puntos clave, el precio actual está cerca de la parte inferior del eje central, lo que indica una estructura de mercado caracterizada por una consolidación estrecha. El indicador MACD ha registrado una señal de cruce bajista, sugiriendo una tendencia a la baja en el impulso a corto plazo. El RSI se encuentra en una zona neutral, lo que refleja un equilibrio temporal entre los compradores y los vendedores. Aunque el conjunto de medias móviles muestra una configuración favorable para comprar, los indicadores rápidos y lentos presentan cierta divergencia, y no se observa una expansión significativa en la volatilidad. La distribución del impulso es dispersa, sin evidencias claras de un movimiento unilateral impulsado por un fuerte desplazamiento. El soporte inmediato se sitúa en el nivel S1, a 0,02313, aproximadamente un 0,56% por debajo del precio actual. Por encima, la primera resistencia se encuentra en el nivel central (0,0234), con una distancia cercana al 0,60%. Como referencia adicional, se consideran los niveles S2 (0,02277) y R1 (0,02376). Actualmente, el precio se encuentra atrapado entre el nivel S1 y el centro del mercado; ambos niveles clave están extremadamente próximos, por lo que será crucial observar si se logra superar el eje central en 0,0234.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de USD.AI podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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CHIP es el token de gobernanza de USD.AI, un protocolo que proporciona financiación garantizada de primer nivel para operadores de centros de datos que adquieren hardware GPU. USD.AI estructura préstamos colateralizados sobre el equipo subyacente, con la propiedad y los flujos de pago liquidados en stablecoins. Los poseedores de CHIP votan sobre parámetros clave del protocolo, incluidos los tipos de colateral, las estructuras de comisiones de préstamo y la aprobación de curadores.
Para conocer USD.AI más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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