YOUNES প্রাইস (YOUNES)
YOUNES(YOUNES) বর্তমানে 0.00003003USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 30.03KUSD। YOUNES থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ YOUNES থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YOUNES এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, YOUNES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, YOUNES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000004374 ছিল।
গত 60 দিনে, YOUNES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000016114 ছিল।
গত 90 দিনে, YOUNES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000533953663326149 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.66%
|30 দিন
|$ +0.0000004374
|+1.46%
|60 দিন
|$ -0.0000016114
|-5.36%
|90 দিন
|$ -0.00000533953663326149
|-15.09%
YOUNES এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.66%
+9.26%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$Younes is a community meme token embodiment of Younes, a martial arts comedy superstar. It’s YvY. Younes thrives on its own absurdity. It’s not about making sense; it’s about making a statement. Younes is a beacon of individuality. Being the main character, letting your intrusive thoughts win, leaning into the the voice in your head - we are ascended. We aren't afraid of being ridiculous, we embrace it.
YOUNES (YOUNES) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। YOUNESটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 YOUNES থেকে VND
₫0.79023945
|1 YOUNES থেকে AUD
A$0.0000459459
|1 YOUNES থেকে GBP
￡0.0000222222
|1 YOUNES থেকে EUR
€0.0000255255
|1 YOUNES থেকে USD
$0.00003003
|1 YOUNES থেকে MYR
RM0.0001273272
|1 YOUNES থেকে TRY
₺0.0012249237
|1 YOUNES থেকে JPY
¥0.00441441
|1 YOUNES থেকে ARS
ARS$0.039774735
|1 YOUNES থেকে RUB
₽0.0023942919
|1 YOUNES থেকে INR
₹0.0026342316
|1 YOUNES থেকে IDR
Rp0.4843547709
|1 YOUNES থেকে KRW
₩0.0417080664
|1 YOUNES থেকে PHP
₱0.0017042025
|1 YOUNES থেকে EGP
￡E.0.0014465451
|1 YOUNES থেকে BRL
R$0.0001630629
|1 YOUNES থেকে CAD
C$0.0000411411
|1 YOUNES থেকে BDT
৳0.0036438402
|1 YOUNES থেকে NGN
₦0.0459876417
|1 YOUNES থেকে UAH
₴0.0012405393
|1 YOUNES থেকে VES
Bs0.00384384
|1 YOUNES থেকে CLP
$0.02909907
|1 YOUNES থেকে PKR
Rs0.0085093008
|1 YOUNES থেকে KZT
₸0.0162059898
|1 YOUNES থেকে THB
฿0.0009615606
|1 YOUNES থেকে TWD
NT$0.000897897
|1 YOUNES থেকে AED
د.إ0.0001102101
|1 YOUNES থেকে CHF
Fr0.000024024
|1 YOUNES থেকে HKD
HK$0.0002354352
|1 YOUNES থেকে MAD
.د.م0.0002714712
|1 YOUNES থেকে MXN
$0.0005576571
|1 YOUNES থেকে PLN
zł0.0001093092
|1 YOUNES থেকে RON
лв0.0001306305
|1 YOUNES থেকে SEK
kr0.0002873871
|1 YOUNES থেকে BGN
лв0.0000501501
|1 YOUNES থেকে HUF
Ft0.0101897796
|1 YOUNES থেকে CZK
Kč0.0006300294
|1 YOUNES থেকে KWD
د.ك0.00000909909
|1 YOUNES থেকে ILS
₪0.0001030029