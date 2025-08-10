Yieltra প্রাইস (YLT)
Yieltra(YLT) বর্তমানে 0.00952989USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 285.97KUSD। YLT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ YLT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। YLT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Yieltra থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000241907345328807 ছিল।
গত 30 দিনে, Yieltra থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010596561 ছিল।
গত 60 দিনে, Yieltra থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005712387 ছিল।
গত 90 দিনে, Yieltra থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000241907345328807
|-2.47%
|30 দিন
|$ -0.0010596561
|-11.11%
|60 দিন
|$ +0.0005712387
|+5.99%
|90 দিন
|$ 0
|--
Yieltra এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.13%
-2.47%
+12.65%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.
