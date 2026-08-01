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YieldFi yPRISM-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.005 USD। YPRISM-এর মার্কেট ক্যাপ 14,734.33 USD। YPRISM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!YieldFi yPRISM-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.005 USD। YPRISM-এর মার্কেট ক্যাপ 14,734.33 USD। YPRISM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

YPRISM সম্পর্কে আরও

YPRISM প্রাইসের তথ্য

YPRISM কী

YPRISM হোয়াইটপেপার

YPRISM অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

YPRISM টোকেনোমিক্স

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YieldFi yPRISM প্রাইস (YPRISM)

তালিকাভুক্ত নয়

1 YPRISM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.005
$1.005$1.005
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
YieldFi yPRISM (YPRISM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:42:34 (UTC+8)

YieldFi yPRISM-এর আজকের প্রাইস

আজ YieldFi yPRISM (YPRISM)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.005, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান YPRISM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি YPRISM-এর জন্য $ 1.005

YieldFi yPRISM বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 14,734.33 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 14.66K YPRISM। গত 24 ঘণ্টায়, YPRISM এর ট্রেড হয়েছে $ 1.005 (নিম্ন) এবং $ 1.005 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.005 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.001

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, YPRISM গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

YieldFi yPRISM (YPRISM) এর মার্কেট তথ্য

$ 14.73K
$ 14.73K$ 14.73K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.73K
$ 14.73K$ 14.73K

14.66K
14.66K 14.66K

14,664.71325394076
14,664.71325394076 14,664.71325394076

YieldFi yPRISM এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 14.73K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। YPRISM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 14.66K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 14664.71325394076। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 14.73K

YieldFi yPRISM-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

YieldFi yPRISM (YPRISM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, YieldFi yPRISM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
গত 30 দিনে, YieldFi yPRISM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, YieldFi yPRISM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 90 দিনে, YieldFi yPRISM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000253 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0.00.00%
30 দিন$ 0.00000000000.00%
60 দিন$ 0.00000000000.00%
90 দিন$ +0.000253+0.00%

YieldFi yPRISM এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য YieldFi yPRISM (YPRISM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YPRISM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
YieldFi yPRISM (YPRISM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, YieldFi yPRISM এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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YieldFi yPRISM সম্পর্কে

YieldFi yPRISM-এর বর্তমান দাম কত?

YieldFi yPRISM Tk123.65701567818480000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.0% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

YPRISM-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 0.0% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি YPRISM বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

YieldFi yPRISM-এর তুলনায় Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens সেগমেন্টের মধ্যে, YPRISM ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ YieldFi yPRISM-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk1812938.5829030334768000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, YPRISM #-- র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk123.65701567818480000 থেকে Tk123.65701567818480000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

YPRISM কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

YieldFi yPRISM ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে YPRISM-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

14664.71325394076 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: YieldFi yPRISM সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:42:34 (UTC+8)

YieldFi yPRISM (YPRISM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

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