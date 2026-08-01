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YAKA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। YAKA-এর মার্কেট ক্যাপ 10,902.65 USD। YAKA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!YAKA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। YAKA-এর মার্কেট ক্যাপ 10,902.65 USD। YAKA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

YAKA সম্পর্কে আরও

YAKA প্রাইসের তথ্য

YAKA কী

YAKA হোয়াইটপেপার

YAKA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

YAKA টোকেনোমিক্স

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YAKA প্রাইস (YAKA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 YAKA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00004788
$0.00004788$0.00004788
-14.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
YAKA (YAKA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:40:42 (UTC+8)

YAKA-এর আজকের প্রাইস

আজ YAKA (YAKA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান YAKA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি YAKA-এর জন্য $ 0

YAKA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 10,902.65 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 227.72M YAKA। গত 24 ঘণ্টায়, YAKA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01569044 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, YAKA গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

YAKA (YAKA) এর মার্কেট তথ্য

$ 10.90K
$ 10.90K$ 10.90K

--
----

$ 38.08K
$ 38.08K$ 38.08K

227.72M
227.72M 227.72M

801,597,199.6421947
801,597,199.6421947 801,597,199.6421947

YAKA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 10.90K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। YAKA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 227.72M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 801597199.6421947। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 38.08K

YAKA-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.01569044
$ 0.01569044$ 0.01569044

$ 0
$ 0$ 0

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0.00%

0.00%

YAKA (YAKA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, YAKA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, YAKA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, YAKA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, YAKA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 00.00%
60 দিন$ 00.00%
90 দিন----

YAKA এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য YAKA (YAKA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YAKA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
YAKA (YAKA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, YAKA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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YAKA সম্পর্কে

YAKA-এর বাস্তব দাম কত?

YAKA Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় --% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই রিয়েল-টাইম তথ্য একাধিক স্পট মার্কেট থেকে সংগৃহীত ডেটা মিলিয়ে প্রতিফলিত হয়।

YAKA-এর আজকের অস্থিরতা কত?

YAKA-এর গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দামের অস্থিরতা --%। উচ্চ অস্থিরতা দ্রুত দামের পরিবর্তন দেখায়, আর নিম্ন অস্থিরতা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়।

YAKA-এর ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং রেঞ্জ কত?

টোকেনটি Tk0E-15 (নিম্ন) থেকে Tk0E-15 (উচ্চ) পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। ট্রেডাররা এটি দৈনিক গতিবিধি এবং বাজারের শক্তি মূল্যায়নে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।

YAKA কত ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, YAKA Tk-- ট্রেডিং কার্যকলাপ সংগ্রহ করেছে, যা বাজার এই অ্যাসেটের সঙ্গে কতটা সক্রিয়ভাবে জড়িত তা দেখায়।

বর্তমান দাম এর এটিএইচ এবং এটিএলের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?

সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk1.9305800846543461824000, আর সর্বকালীন নিম্নতম দাম Tk। বর্তমান দাম এই স্তরগুলোর সঙ্গে তুলনা করে ট্রেডাররা দীর্ঘমেয়াদী চক্র বুঝতে পারে।

YAKA-এর বাজারের তরলতা কতটা শক্তিশালী?

তরলতার শক্তি --/১০০ রেটিং পাওয়া গেছে, যা অর্ডার বুকের গভীরতা এবং সক্রিয় ট্রেডিং সেশনে সহজে কার্যকর হওয়ার সুবিধা দেখায়।

YAKA অন্যান্য Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,NFT,Launchpad,Sei Network Ecosystem টোকেনের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?

Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,NFT,Launchpad,Sei Network Ecosystem ক্যাটাগরিতে, YAKA প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে, যা Tk-- তরলতা এবং ট্রেডারদের চলমান আগ্রহ দ্বারা সমর্থিত।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: YAKA সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:40:42 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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