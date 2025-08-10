WUSDM সম্পর্কে আরও

Wrapped USDM লোগো

Wrapped USDM প্রাইস (WUSDM)

Wrapped USDM (WUSDM) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.081
$1.081$1.081
0.00%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Wrapped USDM (WUSDM) এর প্রাইস

Wrapped USDM(WUSDM) বর্তমানে 1.081USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.27MUSD। WUSDM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wrapped USDM এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

MEXC এ WUSDM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য।

USD এ Wrapped USDM (WUSDM) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wrapped USDM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000169708197821 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped USDM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0027639008 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped USDM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0019768247 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped USDM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016196572842107 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000169708197821-0.01%
30 দিন$ +0.0027639008+0.26%
60 দিন$ +0.0019768247+0.18%
90 দিন$ +0.0016196572842107+0.15%

Wrapped USDM (WUSDM) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wrapped USDM এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.081$ 1.081

$ 1.082$ 1.082

$ 1.52$ 1.52

+0.00%

-0.01%

+0.01%

Wrapped USDM (WUSDM) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.27M$ 1.27M

----

1.17M 1.17M

Wrapped USDM (WUSDM) কী?

Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Wrapped USDM (WUSDM) এর টোকেনোমিক্স

Wrapped USDM (WUSDM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WUSDMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।

WUSDM থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 WUSDM থেকে VND
28,446.515
1 WUSDM থেকে AUD
A$1.65393
1 WUSDM থেকে GBP
0.79994
1 WUSDM থেকে EUR
0.91885
1 WUSDM থেকে USD
$1.081
1 WUSDM থেকে MYR
RM4.58344
1 WUSDM থেকে TRY
43.96427
1 WUSDM থেকে JPY
¥158.907
1 WUSDM থেকে ARS
ARS$1,431.7845
1 WUSDM থেকে RUB
86.46919
1 WUSDM থেকে INR
94.82532
1 WUSDM থেকে IDR
Rp17,435.48143
1 WUSDM থেকে KRW
1,501.37928
1 WUSDM থেকে PHP
61.34675
1 WUSDM থেকে EGP
￡E.52.47174
1 WUSDM থেকে BRL
R$5.86983
1 WUSDM থেকে CAD
C$1.48097
1 WUSDM থেকে BDT
131.16854
1 WUSDM থেকে NGN
1,655.43259
1 WUSDM থেকে UAH
44.65611
1 WUSDM থেকে VES
Bs138.368
1 WUSDM থেকে CLP
$1,044.246
1 WUSDM থেকে PKR
Rs306.31216
1 WUSDM থেকে KZT
583.37246
1 WUSDM থেকে THB
฿34.93792
1 WUSDM থেকে TWD
NT$32.3219
1 WUSDM থেকে AED
د.إ3.96727
1 WUSDM থেকে CHF
Fr0.8648
1 WUSDM থেকে HKD
HK$8.47504
1 WUSDM থেকে MAD
.د.م9.77224
1 WUSDM থেকে MXN
$20.07417
1 WUSDM থেকে PLN
3.93484
1 WUSDM থেকে RON
лв4.70235
1 WUSDM থেকে SEK
kr10.34517
1 WUSDM থেকে BGN
лв1.80527
1 WUSDM থেকে HUF
Ft366.80492
1 WUSDM থেকে CZK
22.67938
1 WUSDM থেকে KWD
د.ك0.329705
1 WUSDM থেকে ILS
3.70783