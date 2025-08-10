WMNT সম্পর্কে আরও

Wrapped Mantle (WMNT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.069
$1.069$1.069
+1.20%1D
mexc
USD

আজকে Wrapped Mantle (WMNT) এর প্রাইস

Wrapped Mantle(WMNT) বর্তমানে 1.069USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.45MUSD। WMNT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Wrapped Mantle এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.22%
Wrapped Mantle এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
9.81M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ WMNT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। WMNT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Wrapped Mantle (WMNT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Wrapped Mantle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01286114 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Mantle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.7832194195 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Mantle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.6190951012 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Mantle থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.266381973278382 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01286114+1.22%
30 দিন$ +0.7832194195+73.27%
60 দিন$ +0.6190951012+57.91%
90 দিন$ +0.266381973278382+33.19%

Wrapped Mantle (WMNT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Wrapped Mantle এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.087
$ 1.087$ 1.087

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

+0.91%

+1.22%

+56.05%

Wrapped Mantle (WMNT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 10.45M
$ 10.45M$ 10.45M

--
----

9.81M
9.81M 9.81M

Wrapped Mantle (WMNT) কী?

Wrapped Mantle (WMNT) এর টোকেনোমিক্স

Wrapped Mantle (WMNT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। WMNTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

