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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ম্যান্টল বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

ম্যান্টল বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00075
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.67
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.49B
$ 1.45M
4
USD1
USD1
USD1
$ 0.99958
0.00%
-0.03%
-0.04%
$ 4.39B
$ 5.99M
5
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998982
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 265.69M
6
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.99M
7
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4856
+0.33%
+11.71%
+10.27%
$ 1.62B
$ 544.06K
8
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.35B
$ 6.21M
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,458.3
+0.35%
+0.19%
+21.89%
$ 1.04B
$ 29.38K
10
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.09892
+0.68%
+16.76%
+16.85%
$ 911.53M
$ 8.94M
11
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 72,092
+0.42%
+0.12%
+14.68%
$ 609.99M
$ 196.11K
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,497.67
-0.40%
+0.18%
+21.40%
$ 539.89M
$ 2.46M
13
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 72,234
+0.80%
+0.12%
+15.36%
$ 468.57M
$ 38.98K
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 71,673
+0.78%
+0.12%
+14.74%
$ 213.85M
$ 25.11K
15
$ 218.92
+0.05%
-0.42%
-3.35%
$ 143.15M
$ 331.14
16
$ 348.95
0.00%
+3.71%
+1.95%
$ 136.09M
$ 214.48
17
$ 344.56
-0.07%
-0.04%
-1.10%
$ 132.87M
$ 228.29
18
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1507
+0.53%
+3.50%
+6.05%
$ 99.61M
$ 419.64K
19
$ 551.5
+0.16%
+0.51%
-7.25%
$ 78.58M
$ 112.20
20
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 71,768
+0.78%
+0.12%
+11.92%
$ 70.22M
$ 4.64
21
$ 266.69
+0.02%
+2.19%
+0.34%
$ 59.81M
$ 221.12
22
Billions
Billions
BILL
$ 0.02007
-0.20%
+5.15%
-11.73%
$ 48.61M
$ 3.50M
23
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,496.47
-0.50%
+0.19%
+21.18%
$ 39.19M
$ 40.32K
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01131
+0.62%
+8.01%
+10.11%
$ 21.40M
$ 7.29M
25
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.10088
+0.45%
+3.66%
+8.85%
$ 19.20M
$ 817.21K
26
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02874121
-0.28%
+0.05%
+25.21%
$ 14.61M
$ 71.15K
27
JOE
JOE
JOE
$ 0.02912
-0.37%
+9.19%
+3.03%
$ 13.36M
$ 2.00M
28
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04457
+0.50%
+4.52%
-3.30%
$ 11.40M
$ 1.98M
29
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
--
+1.67%
$ 7.58M
$ 533.39
30
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 484.78
+0.40%
+0.01%
-2.32%
$ 6.98M
$ 46.11K
31
$ 138.02
+0.04%
-3.31%
-3.52%
$ 6.72M
$ 2.16K
32
Wrapped Mantle
Wrapped Mantle
WMNT
$ 0.487953
-0.28%
+0.12%
+10.21%
$ 5.97M
$ 807.47K
33
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01245763
-0.05%
-0.00%
-2.86%
$ 5.59M
$ 1.79K
34
Puff The Dragon
Puff The Dragon
PUFF
$ 0.00531513
+0.01%
0.00%
-1.14%
$ 4.72M
$ 851.31
35
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01251701
-0.08%
+0.10%
+12.42%
$ 4.70M
$ 137.00K
36
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 368.77
+0.16%
-0.02%
-12.13%
$ 3.12M
$ 479.41K
37
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.008752
-0.03%
+0.10%
+4.44%
$ 2.75M
$ 5.78M
38
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999293
+0.01%
0.00%
+0.21%
$ 2.47M
$ 921.93K
39
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.0287293
-0.37%
+0.10%
+10.92%
$ 1.95M
$ 17.45K
40
$ 317.44
-0.13%
+1.87%
+3.57%
$ 1.90M
$ 184.89
41
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 502.86
-0.01%
+0.00%
-0.86%
$ 1.61M
$ 40.40K
42
MOE
MOE
MOE
$ 0.00819151
+1.26%
+0.19%
+8.79%
$ 1.48M
$ 6.95K
43
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 206.95
-1.19%
+0.03%
+2.31%
$ 1.19M
$ 112.02
44
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,277.18
0.00%
+0.04%
+5.72%
$ 947.11K
$ 94.99K
45
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 163.62
+0.01%
-0.01%
+2.98%
$ 783.68K
$ 6.03K
46
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00070204
+0.01%
+0.04%
+1.26%
$ 552.79K
$ 7.38K
47
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 218.69
+0.16%
-0.00%
-3.16%
$ 462.87K
$ 24.93M
48
Visa xStock
Visa xStock
VX
$ 373.36
0.00%
+0.00%
+1.82%
$ 453.88K
$ 215.40
49
UnitedHealth xStock
UnitedHealth xStock
UNHX
$ 396.76
-0.10%
-0.01%
-2.71%
$ 450.90K
$ 84.16K
50
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 39.54
+0.71%
+0.26%
+33.72%
$ 395.44K
$ 366.89

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ম্যান্টল বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ম্যান্টল বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 66 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $104.65B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ম্যান্টল বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ম্যান্টল বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 16.76% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ENA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ম্যান্টল বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 66 ম্যান্টল বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ম্যান্টল বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে USDC, LINK, USDE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ম্যান্টল বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ম্যান্টল বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $104.65B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ম্যান্টল বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।