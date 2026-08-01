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Wrapped KLAY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02570665 USD। WKLAY-এর মার্কেট ক্যাপ 1,336,953 USD। WKLAY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped KLAY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.02570665 USD। WKLAY-এর মার্কেট ক্যাপ 1,336,953 USD। WKLAY-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WKLAY সম্পর্কে আরও

WKLAY প্রাইসের তথ্য

WKLAY কী

WKLAY অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WKLAY টোকেনোমিক্স

WKLAY প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped KLAY লোগো

Wrapped KLAY প্রাইস (WKLAY)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WKLAY থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.02554056
$0.02554056$0.02554056
+0.06%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped KLAY (WKLAY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:25:47 (UTC+8)

Wrapped KLAY-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped KLAY (WKLAY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02570665, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.10% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WKLAY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WKLAY-এর জন্য $ 0.02570665

Wrapped KLAY বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,336,953 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 52.01M WKLAY। গত 24 ঘণ্টায়, WKLAY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02354643 (নিম্ন) এবং $ 0.02584474 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 22.82 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01088633

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WKLAY গত ঘণ্টায় +0.13% এবং গত 7 দিনে -0.81% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 154.52K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped KLAY (WKLAY) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 154.52K
$ 154.52K$ 154.52K

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

52.01M
52.01M 52.01M

52,070,553.44639797
52,070,553.44639797 52,070,553.44639797

Wrapped KLAY এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.34M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 154.52K। WKLAY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 52.01M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 52070553.44639797। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.34M

Wrapped KLAY-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.02354643
$ 0.02354643$ 0.02354643
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.02584474
$ 0.02584474$ 0.02584474
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.02354643
$ 0.02354643$ 0.02354643

$ 0.02584474
$ 0.02584474$ 0.02584474

$ 22.82
$ 22.82$ 22.82

$ 0.01088633
$ 0.01088633$ 0.01088633

+0.13%

+8.10%

-0.81%

-0.81%

Wrapped KLAY (WKLAY) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped KLAY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0019253 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped KLAY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0056394194 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped KLAY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0079318357 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped KLAY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000396474118166 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0019253+8.10%
30 দিন$ -0.0056394194-21.93%
60 দিন$ -0.0079318357-30.85%
90 দিন$ -0.000000396474118166-0.00%

Wrapped KLAY এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped KLAY (WKLAY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WKLAY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped KLAY (WKLAY) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped KLAY এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Wrapped KLAY এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WKLAY এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Wrapped KLAY প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Wrapped KLAY সম্পর্কে

WKLAY-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk3.1629926587896609840000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 8.09% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Wrapped KLAY-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, WKLAY উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

WKLAY-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের WKLAY বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Wrapped KLAY-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk2.8971952872390854928000 থেকে Tk3.1799835018692635104000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

WKLAY-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং WKLAY-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped KLAY সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:25:47 (UTC+8)

Wrapped KLAY (WKLAY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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হট

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