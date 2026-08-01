Wrapped KLAY প্রাইস (WKLAY)
আজ Wrapped KLAY (WKLAY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02570665, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.10% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WKLAY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WKLAY-এর জন্য $ 0.02570665।
Wrapped KLAY বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,336,953 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 52.01M WKLAY। গত 24 ঘণ্টায়, WKLAY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02354643 (নিম্ন) এবং $ 0.02584474 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 22.82 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01088633।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WKLAY গত ঘণ্টায় +0.13% এবং গত 7 দিনে -0.81% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 154.52K-তে পৌঁছেছে।
Wrapped KLAY এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.34M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 154.52K। WKLAY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 52.01M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 52070553.44639797। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.34M।
+0.13%
+8.10%
-0.81%
-0.81%
আজকে, Wrapped KLAY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0019253 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped KLAY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0056394194 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped KLAY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0079318357 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped KLAY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000396474118166 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0019253
|+8.10%
|30 দিন
|$ -0.0056394194
|-21.93%
|60 দিন
|$ -0.0079318357
|-30.85%
|90 দিন
|$ -0.000000396474118166
|-0.00%
2040 সালে, Wrapped KLAY এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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WKLAY-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk3.1629926587896609840000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 8.09% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Wrapped KLAY-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, WKLAY উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
WKLAY-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের WKLAY বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Wrapped KLAY-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk2.8971952872390854928000 থেকে Tk3.1799835018692635104000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
WKLAY-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং WKLAY-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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