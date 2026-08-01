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Winternomics TV-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00497585 USD। WNTV-এর মার্কেট ক্যাপ 4,975,592 USD। WNTV-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Winternomics TV-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00497585 USD। WNTV-এর মার্কেট ক্যাপ 4,975,592 USD। WNTV-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WNTV সম্পর্কে আরও

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Winternomics TV প্রাইস (WNTV)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WNTV থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00497734
$0.00497734$0.00497734
+0.23%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Winternomics TV (WNTV) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:13:13 (UTC+8)

Winternomics TV-এর আজকের প্রাইস

আজ Winternomics TV (WNTV)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00497585, যা গত 24 ঘণ্টায় 26.48% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WNTV থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WNTV-এর জন্য $ 0.00497585

Winternomics TV বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,975,592 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.99M WNTV। গত 24 ঘণ্টায়, WNTV এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00398688 (নিম্ন) এবং $ 0.00550574 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01195419 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WNTV গত ঘণ্টায় -0.42% এবং গত 7 দিনে +1.44% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 25.35K-তে পৌঁছেছে।

Winternomics TV (WNTV) এর মার্কেট তথ্য

$ 4.98M
$ 4.98M$ 4.98M

$ 25.35K
$ 25.35K$ 25.35K

$ 4.98M
$ 4.98M$ 4.98M

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,371.923902
999,991,371.923902 999,991,371.923902

Winternomics TV এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.98M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 25.35K। WNTV এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.99M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999991371.923902। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.98M

Winternomics TV-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00398688
$ 0.00398688$ 0.00398688
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00550574
$ 0.00550574$ 0.00550574
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00398688
$ 0.00398688$ 0.00398688

$ 0.00550574
$ 0.00550574$ 0.00550574

$ 0.01195419
$ 0.01195419$ 0.01195419

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

+26.48%

+1.44%

+1.44%

Winternomics TV (WNTV) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Winternomics TV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00104188 ছিল।
গত 30 দিনে, Winternomics TV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0033058223 ছিল।
গত 60 দিনে, Winternomics TV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011408937 ছিল।
গত 90 দিনে, Winternomics TV থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000674131170925 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00104188+26.48%
30 দিন$ +0.0033058223+66.44%
60 দিন$ +0.0011408937+22.93%
90 দিন$ -0.0000000674131170925-0.00%

Winternomics TV এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Winternomics TV (WNTV) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WNTV এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Winternomics TV (WNTV) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Winternomics TV এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Winternomics TV সম্পর্কে

আজ Winternomics TV-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Winternomics TV Tk0.6122375735943242160000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 26.48%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

WNTV-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Winternomics TV-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Winternomics TV-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

WNTV আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk0.4905529180766581248000 থেকে Tk0.6774361965174220704000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

WNTV-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Winternomics TV-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Entertainment,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, WNTV-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Winternomics TV সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:13:13 (UTC+8)

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