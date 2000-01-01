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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিনোদন টোকেনসমূহ

বিনোদন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06779
+0.19%
+6.73%
+7.27%
$ 134.47M
$ 1.03M
2
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2855
-2.89%
+0.28%
-3.09%
$ 72.08M
$ 7.67K
3
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02544
+0.36%
+8.35%
+7.52%
$ 50.23M
$ 2.74M
4
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.03716738
+0.93%
-0.01%
+0.19%
$ 33.57M
$ 88.78K
5
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.000991
-0.04%
+0.99%
-0.39%
$ 29.60M
$ 101.57M
6
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.13745
-2.76%
-31.70%
-80.26%
$ 21.21M
$ 12.96M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005712
+0.44%
+8.20%
+11.98%
$ 20.86M
$ 100.63M
8
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01619
-0.18%
+1.50%
-4.80%
$ 17.02M
$ 3.94M
9
OG
OG
OG
$ 2.625
+0.69%
+3.60%
+7.11%
$ 12.35M
$ 27.61K
10
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0.001252
+0.89%
+10.40%
+10.79%
$ 9.77M
$ 54.68M
11
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.01930967
+0.51%
+0.13%
+2.40%
$ 7.72M
$ 205.41
12
Winternomics TV
Winternomics TV
WNTV
$ 0.0043752
-0.17%
+0.13%
+2.28%
$ 4.38M
$ 10.02K
13
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.61149E-7
-1.82%
+6.40%
+6.16%
$ 4.03M
--
14
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0.01090553
+0.47%
+0.19%
+9.12%
$ 3.05M
$ 10.82K
15
LikeCoin
LikeCoin
LIKE
$ 0.00223565
0.00%
--
-0.42%
$ 2.77M
$ 170.80
16
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.00239111
+0.33%
+0.67%
+53.65%
$ 2.28M
$ 1.08K
17
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002773
-0.14%
+6.56%
+3.52%
$ 2.25M
$ 22.79M
18
Aventus
Aventus
AVT
$ 0.210075
+0.32%
+0.09%
-47.61%
$ 2.23M
$ 180.85K
19
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 2.16
+0.93%
+0.27%
+32.52%
$ 1.94M
$ 8.75K
20
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00459486
+1.50%
+0.16%
+33.08%
$ 1.78M
$ 31.24K
21
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01087151
-0.35%
-0.00%
+0.55%
$ 1.49M
$ 37.57K
22
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.33444E-7
+1.42%
+18.10%
+20.20%
$ 1.33M
--
23
Verasity
Verasity
VRA
$ 0.00001336
-0.37%
+1.89%
+30.91%
$ 1.27M
$ 6.13B
24
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.87748E-7
+1.42%
+7.60%
+13.85%
$ 1.25M
--
25
ORANGE
ORANGE
ORNG
$ 0.0035564
-0.01%
-0.00%
-0.28%
$ 1.21M
$ 3.32K
26
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.0012033
0.00%
+4.63%
-5.73%
$ 881.48K
$ 84.79M
27
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01366204
+0.62%
+0.18%
+22.17%
$ 795.94K
$ 280.53
28
DEV TOMMY JINGL
DEV TOMMY JINGL
TOMMYJINGL
$ 0.0007042
-0.19%
--
+15.71%
$ 697.61K
$ 13.49
29
Tales X
Tales X
X
$ 0.004304
+0.74%
-6.14%
-51.58%
$ 692.85K
$ 11.58M
30
ON
ON
ONLIVE
$ 0.00025576
-0.20%
-0.01%
+6.43%
$ 613.83K
$ 414.61
31
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0.00108014
-0.02%
-0.01%
-3.12%
$ 552.73K
$ 680.77
32
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.01075974
+0.22%
+0.10%
+12.48%
$ 526.87K
$ 3.88K
33
Three Kingdoms
Three Kingdoms
3KDS
$ 0.00083797
-0.01%
+0.00%
-1.15%
$ 494.40K
$ 156.74
34
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0.0035921
+0.04%
-2.07%
-12.96%
$ 392.31K
$ 15.97M
35
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0.00030332
+13.28%
-0.02%
-9.71%
$ 297.91K
$ 30.53K
36
ritestream
ritestream
RITE
$ 0.00031221
0.00%
-0.00%
+15.62%
$ 268.92K
$ 97.61
37
SENSORIUM
SENSORIUM
SENSO
$ 0.003762
-0.21%
-2.10%
-3.84%
$ 265.41K
$ 6.90M
38
Cosplay Token
Cosplay Token
COT
$ 0.000535
+0.38%
-4.14%
-4.82%
$ 210.19K
$ 22.35M
39
Stratos
Stratos
STOS
$ 0.00512019
+0.34%
--
+17.49%
$ 198.78K
$ 90.48
40
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00153436
+0.52%
--
+7.94%
$ 153.44K
$ 253.27
41
Will U
Will U
WILLU
$ 0.00011795
+0.36%
+0.01%
-11.28%
$ 117.95K
$ 205.17
42
AITV
AITV
AITV
$ 0.00052115
+0.22%
--
+3.64%
$ 112.49K
$ 506.80
43
coinage
coinage
COINAGE
$ 9.961E-5
+0.60%
+6.00%
-1.21%
$ 99.61K
--
44
Stream SZN
Stream SZN
STRSZN
$ 9.488E-5
+0.59%
+3.10%
-3.49%
$ 94.85K
--
45
Afroman
Afroman
FRO
$ 8.158E-5
+2.03%
+7.70%
-1.51%
$ 81.49K
--
46
CrypTok
CrypTok
CRYPTOK
$ 6.086E-5
+1.77%
+13.50%
+4.84%
$ 79.14K
--
47
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.14E-6
0.00%
+2.00%
+1.79%
$ 68.60K
--
48
harmonybot
harmonybot
CHAOS
$ 6.25814E-7
+1.18%
+18.50%
+18.77%
$ 59.53K
--
49
RFLIX
RFLIX
RFLX
$ 5.557E-5
-3.05%
+7.40%
-16.29%
$ 55.57K
--
50
MATES
MATES
MATES
$ 9.86E-6
+2.18%
+13.00%
+11.79%
$ 55.43K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিনোদন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিনোদন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 78 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $448.47M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিনোদন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিনোদন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 25.90% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে DPINO সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিনোদন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 78 বিনোদন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিনোদন টোকেনগুলোর মধ্যে MANA, RAVE, ENJ অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিনোদন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিনোদন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $448.47M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিনোদন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।