Traxx প্রাইস (TRAXX)
Traxx(TRAXX) বর্তমানে 0.00101416USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 247.42KUSD। TRAXX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TRAXX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TRAXX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Traxx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Traxx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001517999 ছিল।
গত 60 দিনে, Traxx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004319483 ছিল।
গত 90 দিনে, Traxx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007159696084835662 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.75%
|30 দিন
|$ +0.0001517999
|+14.97%
|60 দিন
|$ -0.0004319483
|-42.59%
|90 দিন
|$ -0.0007159696084835662
|-41.38%
Traxx এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
-1.75%
+13.61%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat.
Traxx (TRAXX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TRAXXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 TRAXX থেকে VND
₫26.6876204
|1 TRAXX থেকে AUD
A$0.0015516648
|1 TRAXX থেকে GBP
￡0.0007504784
|1 TRAXX থেকে EUR
€0.000862036
|1 TRAXX থেকে USD
$0.00101416
|1 TRAXX থেকে MYR
RM0.0043000384
|1 TRAXX থেকে TRY
₺0.0412458872
|1 TRAXX থেকে JPY
¥0.14908152
|1 TRAXX থেকে ARS
ARS$1.34325492
|1 TRAXX থেকে RUB
₽0.0811226584
|1 TRAXX থেকে INR
₹0.0889621152
|1 TRAXX থেকে IDR
Rp16.3574170648
|1 TRAXX থেকে KRW
₩1.4085465408
|1 TRAXX থেকে PHP
₱0.05755358
|1 TRAXX থেকে EGP
￡E.0.0492273264
|1 TRAXX থেকে BRL
R$0.0055068888
|1 TRAXX থেকে CAD
C$0.0013893992
|1 TRAXX থেকে BDT
৳0.1230581744
|1 TRAXX থেকে NGN
₦1.5530744824
|1 TRAXX থেকে UAH
₴0.0418949496
|1 TRAXX থেকে VES
Bs0.12981248
|1 TRAXX থেকে CLP
$0.97967856
|1 TRAXX থেকে PKR
Rs0.2873723776
|1 TRAXX থেকে KZT
₸0.5473015856
|1 TRAXX থেকে THB
฿0.0327776512
|1 TRAXX থেকে TWD
NT$0.030323384
|1 TRAXX থেকে AED
د.إ0.0037219672
|1 TRAXX থেকে CHF
Fr0.000811328
|1 TRAXX থেকে HKD
HK$0.0079510144
|1 TRAXX থেকে MAD
.د.م0.0091680064
|1 TRAXX থেকে MXN
$0.0188329512
|1 TRAXX থেকে PLN
zł0.0036915424
|1 TRAXX থেকে RON
лв0.004411596
|1 TRAXX থেকে SEK
kr0.0097055112
|1 TRAXX থেকে BGN
лв0.0016936472
|1 TRAXX থেকে HUF
Ft0.3441247712
|1 TRAXX থেকে CZK
Kč0.0212770768
|1 TRAXX থেকে KWD
د.ك0.0003093188
|1 TRAXX থেকে ILS
₪0.0034785688