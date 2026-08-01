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Stobox Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00188185 USD। STBU-এর মার্কেট ক্যাপ 239,930 USD। STBU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Stobox Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00188185 USD। STBU-এর মার্কেট ক্যাপ 239,930 USD। STBU-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

STBU সম্পর্কে আরও

STBU প্রাইসের তথ্য

STBU কী

STBU হোয়াইটপেপার

STBU অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

STBU টোকেনোমিক্স

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Stobox Token প্রাইস (STBU)

তালিকাভুক্ত নয়

1 STBU থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00195023
$0.00195023$0.00195023
+0.09%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Stobox Token (STBU) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:58:42 (UTC+8)

Stobox Token-এর আজকের প্রাইস

আজ Stobox Token (STBU)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00188185, যা গত 24 ঘণ্টায় 19.34% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STBU থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STBU-এর জন্য $ 0.00188185

Stobox Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 239,930 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 127.50M STBU। গত 24 ঘণ্টায়, STBU এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00177591 (নিম্ন) এবং $ 0.00189208 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.449805 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STBU গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে +93.76% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 57.91-তে পৌঁছেছে।

Stobox Token (STBU) এর মার্কেট তথ্য

$ 239.93K
$ 239.93K$ 239.93K

$ 57.91
$ 57.91$ 57.91

$ 282.27K
$ 282.27K$ 282.27K

127.50M
127.50M 127.50M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Stobox Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 239.93K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 57.91। STBU এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 127.50M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 150000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 282.27K

Stobox Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00177591
$ 0.00177591$ 0.00177591
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00189208
$ 0.00189208$ 0.00189208
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00177591
$ 0.00177591$ 0.00177591

$ 0.00189208
$ 0.00189208$ 0.00189208

$ 0.449805
$ 0.449805$ 0.449805

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+19.34%

+93.76%

+93.76%

Stobox Token (STBU) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Stobox Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00030491 ছিল।
গত 30 দিনে, Stobox Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017040793 ছিল।
গত 60 দিনে, Stobox Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011952432 ছিল।
গত 90 দিনে, Stobox Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000009506879888 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00030491+19.34%
30 দিন$ +0.0017040793+90.55%
60 দিন$ +0.0011952432+63.51%
90 দিন$ +0.00000009506879888+0.00%

Stobox Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Stobox Token (STBU) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, STBU এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Stobox Token (STBU) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Stobox Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Stobox Token সম্পর্কে

বর্তমানে Stobox Token কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk0.2315392755025699020000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 19.33%।

STBU কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Proof of Stake (PoS),RWA Protocol,Made in USA প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

Stobox Token বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

STBU সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

127500000.0 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

Stobox Token এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk55.34315902831440060000 এবং ATL Tk প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ Stobox Token কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Stobox Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:58:42 (UTC+8)

Stobox Token (STBU) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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