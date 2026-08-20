Grvt প্রাইস(GRVT)
আজ Grvt (GRVT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.3098, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.11% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GRVT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GRVT-এর জন্য ৳ 0.3098।
Grvt বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- GRVT। গত 24 ঘণ্টায়, GRVT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.2901 (নিম্ন) এবং ৳ 0.3421 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GRVT গত ঘণ্টায় +2.27% এবং গত 7 দিনে -5.70% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 3.77M-তে পৌঁছেছে।
ETH
Grvt এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 3.77M। GRVT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 309.80M।
+2.27%
-5.11%
-5.70%
-5.70%
Grvt এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -2.038866
|-5.11%
|30 দিন
|৳ +0.2098
|+209.80%
|60 দিন
|৳ +0.2098
|+209.80%
|90 দিন
|৳ +0.2098
|+209.80%
আজ, GRVT এর পরিবর্তন ৳ -2.038866 (-5.11%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.2098(+209.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GRVT এর প্রাইস ৳ +0.2098 (+209.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.2098 (+209.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Grvt (GRVT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Grvt প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Grvt-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
GRVT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 60% | বিয়ারিশ 40%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
GRVT_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে কেন্দ্রীয় মান 0.28651-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.2892 যা S1 এবং R1 এর মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপরের দিকে অবস্থান করছে। মূল্যের গঠন কেন্দ্রীয় পিভটের উপরেই অব্যাহত রয়েছে, স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো বৃদ্ধির দিকে সাজানো হয়েছে এবং হাব সিস্টেম দেখাচ্ছে যে মূল্য প্রতিফলনের পর একটি সংশোধনমূলক পর্যায়ে রয়েছে। ইঙ্গিতগুলোর সামঞ্জস্য বৃদ্ধির দিকে নির্দেশ করছে, ক্রয়ের শক্তি স্থানীয়ভাবে প্রাধান্য বজায় রেখেছে এবং বাজারে কোনো স্পষ্ট শীর্ষ বিপরীত সংকেত পাওয়া যায়নি। গতিশক্তির দিক থেকে MACD সোনালী ক্রসওভার তৈরি করেছে, দ্রুত এবং ধীর লাইন শূন্য অক্ষের উপরে বিচ্ছুরিত হয়েছে, যা বুঝায় যে ঊর্ধ্বমুখী চালনার শক্তি বাড়ছে। MA এবং EMA গ্রুপ একযোগে ক্রয়ের সংকেত দিয়েছে, যা স্বল্প এবং মধ্যমেয়াদী প্রবণতার দিক একই করেছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মানে পৌঁছায়নি, আর KDJ এবং StochRSI মূল্যের ওঠানামার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গতিশক্তির বিতরণ বেশ সমান বলে প্রকাশ করেছে। Bollinger Bands এর খোলার অবস্থা স্থিতিশীল এবং দোলনার মাত্রা কোনো তীব্র প্রসারণ ঘটায়নি; বর্তমানে গতিশক্তি মৃদু বৃদ্ধির দিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, একক পার্শ্ববর্তী বিস্ফোরণের পরিবর্তে। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর R1 এর মূল্য 0.2938, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.6% দূরে অবস্থান করছে এবং এটিই প্রথম পরীক্ষার লক্ষ্য। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন স্তর S1 এর মূল্য 0.2827, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.2% দূরে অবস্থান করছে এবং স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করছে। দূরবর্তী সন্দর্ভ স্তরগুলো হল নিচের স্তর S2 0.27541 এবং উপরের স্তর R2 0.29761, যেগুলো বর্তমান দোলনার সীমানা নির্ধারণ করেছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Grvt এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Grvt (GRVT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।
Grvt is a self-custodial on-chain wealth platform that unifies four verticals — Earn, Invest, Trade, and Pay — on a single self-custodied balance, running on a custom ZKsync stack Validium Layer 2 with CEX-grade performance. A single deposit earns yield by default, is investable in institutional-grade products from $1 with no accreditation, and is concurrently usable as trading collateral — all in the user's own custody. Live since December 2024 as the world's first licensed perpetual DEX.
Grvt সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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