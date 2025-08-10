Solv Protocol SolvBTC Jupiter প্রাইস (SOLVBTC.JUP)
Solv Protocol SolvBTC Jupiter(SOLVBTC.JUP) বর্তমানে 122,131USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 52.96MUSD। SOLVBTC.JUP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SOLVBTC.JUP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SOLVBTC.JUP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Solv Protocol SolvBTC Jupiter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -75.4973056626 ছিল।
গত 30 দিনে, Solv Protocol SolvBTC Jupiter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1,127.9652767000 ছিল।
গত 60 দিনে, Solv Protocol SolvBTC Jupiter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5,937.7527449000 ছিল।
গত 90 দিনে, Solv Protocol SolvBTC Jupiter থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +12,660.47408978407 ছিল।
Solv Protocol SolvBTC Jupiter এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.65%
-0.06%
+3.22%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SOLVBTC.JUPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SOLVBTC.JUP থেকে VND
₫3,213,877,265
|1 SOLVBTC.JUP থেকে AUD
A$186,860.43
|1 SOLVBTC.JUP থেকে GBP
￡90,376.94
|1 SOLVBTC.JUP থেকে EUR
€103,811.35
|1 SOLVBTC.JUP থেকে USD
$122,131
|1 SOLVBTC.JUP থেকে MYR
RM517,835.44
|1 SOLVBTC.JUP থেকে TRY
₺4,967,067.77
|1 SOLVBTC.JUP থেকে JPY
¥17,953,257
|1 SOLVBTC.JUP থেকে ARS
ARS$161,762,509.5
|1 SOLVBTC.JUP থেকে RUB
₽9,769,258.69
|1 SOLVBTC.JUP থেকে INR
₹10,713,331.32
|1 SOLVBTC.JUP থেকে IDR
Rp1,969,854,562.93
|1 SOLVBTC.JUP থেকে KRW
₩169,625,303.28
|1 SOLVBTC.JUP থেকে PHP
₱6,930,934.25
|1 SOLVBTC.JUP থেকে EGP
￡E.5,928,238.74
|1 SOLVBTC.JUP থেকে BRL
R$663,171.33
|1 SOLVBTC.JUP থেকে CAD
C$167,319.47
|1 SOLVBTC.JUP থেকে BDT
৳14,819,375.54
|1 SOLVBTC.JUP থেকে NGN
₦187,030,192.09
|1 SOLVBTC.JUP থেকে UAH
₴5,045,231.61
|1 SOLVBTC.JUP থেকে VES
Bs15,632,768
|1 SOLVBTC.JUP থেকে CLP
$117,978,546
|1 SOLVBTC.JUP থেকে PKR
Rs34,607,040.16
|1 SOLVBTC.JUP থেকে KZT
₸65,909,215.46
|1 SOLVBTC.JUP থেকে THB
฿3,947,273.92
|1 SOLVBTC.JUP থেকে TWD
NT$3,651,716.9
|1 SOLVBTC.JUP থেকে AED
د.إ448,220.77
|1 SOLVBTC.JUP থেকে CHF
Fr97,704.8
|1 SOLVBTC.JUP থেকে HKD
HK$957,507.04
|1 SOLVBTC.JUP থেকে MAD
.د.م1,104,064.24
|1 SOLVBTC.JUP থেকে MXN
$2,267,972.67
|1 SOLVBTC.JUP থেকে PLN
zł444,556.84
|1 SOLVBTC.JUP থেকে RON
лв531,269.85
|1 SOLVBTC.JUP থেকে SEK
kr1,168,793.67
|1 SOLVBTC.JUP থেকে BGN
лв203,958.77
|1 SOLVBTC.JUP থেকে HUF
Ft41,441,490.92
|1 SOLVBTC.JUP থেকে CZK
Kč2,562,308.38
|1 SOLVBTC.JUP থেকে KWD
د.ك37,249.955
|1 SOLVBTC.JUP থেকে ILS
₪418,909.33