SolForge Fusion প্রাইস (SFG)
SolForge Fusion(SFG) বর্তমানে 0.70974USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.80MUSD। SFG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SFG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SFG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SolForge Fusion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01886094 ছিল।
গত 30 দিনে, SolForge Fusion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1231009962 ছিল।
গত 60 দিনে, SolForge Fusion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0877418204 ছিল।
গত 90 দিনে, SolForge Fusion থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.4216599945760054 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01886094
|+2.73%
|30 দিন
|$ +0.1231009962
|+17.34%
|60 দিন
|$ -0.0877418204
|-12.36%
|90 দিন
|$ -0.4216599945760054
|-37.26%
SolForge Fusion এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.62%
+2.73%
+13.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.
SolForge Fusion (SFG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SFGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
