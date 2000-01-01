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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ তাস খেলা টোকেনসমূহ

তাস খেলা সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9344
+0.66%
+8.94%
+8.20%
$ 160.85M
$ 78.46K
2
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.238881
-0.17%
+0.03%
-3.35%
$ 15.33M
$ 344.98K
3
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02363
+0.30%
+1.94%
+5.96%
$ 10.24M
$ 2.57M
4
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0013835
-0.37%
+4.09%
-14.51%
$ 9.40M
$ 52.92M
5
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00339744
+0.13%
+0.03%
+0.61%
$ 4.51M
$ 3.11K
6
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00436533
0.00%
+13.75%
+2.93%
$ 2.18M
$ 2.79
7
Anome
Anome
ANOME
$ 0.01656467
-1.18%
-0.03%
-3.77%
$ 496.96K
$ 279.16K
8
Unagi Token
Unagi Token
UNA
$ 0.00106917
-3.62%
+0.17%
+67.22%
$ 395.31K
$ 4.40K
9
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0.01053535
0.00%
--
+8.69%
$ 237.54K
$ 383.12
10
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0.0022087
+0.09%
--
+5.04%
$ 186.39K
$ 6.69
11
Cross The Ages
Cross The Ages
CTA
$ 0.00029916
+0.68%
+0.16%
+30.94%
$ 149.58K
$ 207.13
12
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0.00063593
+0.10%
+0.12%
+16.85%
$ 140.25K
$ 294.33
13
Heroes of NFT
Heroes of NFT
HON
$ 0.0011618
0.00%
+0.04%
+2.81%
$ 114.74K
$ 5.09
14
Operon Origins
Operon Origins
ORO
$ 0.00117061
+0.03%
+0.00%
-6.37%
$ 109.37K
$ 41.65
15
Raini Studios Token
Raini Studios Token
RST
$ 0.00010215
0.00%
--
0.00%
$ 57.72K
$ 302.09
16
X World Games
X World Games
XWG
$ 1.503E-5
-1.25%
-1.00%
+4.45%
$ 51.26K
--
17
W3GG
W3GG
W3GG
$ 0.00048652
+0.24%
+0.07%
+8.71%
$ 50.59K
$ 3.23K
18
DRAGONZ
DRAGONZ
DRAGONZ
$ 0.0002081
0.00%
--
0.00%
$ 41.62K
$ 57.62
19
Must
Must
MUST
$ 0.328636
-0.20%
+0.12%
+17.32%
$ 33.32K
$ 69.18
20
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0.00054301
-0.27%
+0.01%
+11.94%
$ 32.07K
$ 60.88
21
XANA
XANA
XETA
$ 6.2E-6
0.00%
-0.40%
-48.59%
$ 30.58K
--
22
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00056947
+0.18%
+0.04%
+7.14%
$ 23.22K
$ 351.75
23
ORBIO
ORBIO
ORBIO
$ 5.04698E-7
+2.03%
+13.20%
+15.03%
$ 21.80K
--
24
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.273E-5
0.00%
+3.00%
-15.25%
$ 20.95K
--
25
Polker
Polker
PKR
$ 2.963E-5
0.00%
-2.00%
-3.70%
$ 20.82K
--
26
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00010113
0.00%
--
-6.16%
$ 14.86K
$ 18.65
27
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0.0001294
-0.02%
0.00%
+1.59%
$ 14.15K
$ 49.62

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

তাস খেলা টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
তাস খেলা টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 27 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $204.75M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা তাস খেলা টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা তাস খেলা টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 13.75% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে $RAINI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো তাস খেলা টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 27 তাস খেলা টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় তাস খেলা টোকেনগুলোর মধ্যে AXS, PRIME, GODS অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
তাস খেলা বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব তাস খেলা টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $204.75M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

তাস খেলা সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।