Saito প্রাইস (SAITO)
Saito(SAITO) বর্তমানে 0.00435841USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.08MUSD। SAITO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Saito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00017874 ছিল।
গত 30 দিনে, Saito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0029031068 ছিল।
গত 60 দিনে, Saito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018946439 ছিল।
গত 90 দিনে, Saito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001486574730650525 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00017874
|+4.28%
|30 দিন
|$ +0.0029031068
|+66.61%
|60 দিন
|$ +0.0018946439
|+43.47%
|90 দিন
|$ +0.001486574730650525
|+51.76%
Saito এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.39%
+4.28%
+9.76%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura.
|1 SAITO থেকে VND
₫114.69155915
|1 SAITO থেকে AUD
A$0.0066683673
|1 SAITO থেকে GBP
￡0.0032252234
|1 SAITO থেকে EUR
€0.0037046485
|1 SAITO থেকে USD
$0.00435841
|1 SAITO থেকে MYR
RM0.0184796584
|1 SAITO থেকে TRY
₺0.1772565347
|1 SAITO থেকে JPY
¥0.64068627
|1 SAITO থেকে ARS
ARS$5.772714045
|1 SAITO থেকে RUB
₽0.3486292159
|1 SAITO থেকে INR
₹0.3823197252
|1 SAITO থেকে IDR
Rp70.2969256423
|1 SAITO থেকে KRW
₩6.0533084808
|1 SAITO থেকে PHP
₱0.2473397675
|1 SAITO থেকে EGP
￡E.0.2115572214
|1 SAITO থেকে BRL
R$0.0236661663
|1 SAITO থেকে CAD
C$0.0059710217
|1 SAITO থেকে BDT
৳0.5288494694
|1 SAITO থেকে NGN
₦6.6744254899
|1 SAITO থেকে UAH
₴0.1800459171
|1 SAITO থেকে VES
Bs0.55787648
|1 SAITO থেকে CLP
$4.21022406
|1 SAITO থেকে PKR
Rs1.2349990576
|1 SAITO থেকে KZT
₸2.3520595406
|1 SAITO থেকে THB
฿0.1408638112
|1 SAITO থেকে TWD
NT$0.130316459
|1 SAITO থেকে AED
د.إ0.0159953647
|1 SAITO থেকে CHF
Fr0.003486728
|1 SAITO থেকে HKD
HK$0.0341699344
|1 SAITO থেকে MAD
.د.م0.0394000264
|1 SAITO থেকে MXN
$0.0809356737
|1 SAITO থেকে PLN
zł0.0158646124
|1 SAITO থেকে RON
лв0.0189590835
|1 SAITO থেকে SEK
kr0.0417099837
|1 SAITO থেকে BGN
лв0.0072785447
|1 SAITO থেকে HUF
Ft1.4788956812
|1 SAITO থেকে CZK
Kč0.0914394418
|1 SAITO থেকে KWD
د.ك0.00132931505
|1 SAITO থেকে ILS
₪0.0149493463