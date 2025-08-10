SAITO সম্পর্কে আরও

Saito প্রাইস (SAITO)

Saito (SAITO) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0043594
+4.30%1D
আজকে Saito (SAITO) এর প্রাইস

Saito(SAITO) বর্তমানে 0.00435841USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.08MUSD। SAITO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Saito এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.28%
Saito এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
3.00B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SAITO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SAITO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Saito (SAITO) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Saito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00017874 ছিল।
গত 30 দিনে, Saito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0029031068 ছিল।
গত 60 দিনে, Saito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018946439 ছিল।
গত 90 দিনে, Saito থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001486574730650525 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00017874+4.28%
30 দিন$ +0.0029031068+66.61%
60 দিন$ +0.0018946439+43.47%
90 দিন$ +0.001486574730650525+51.76%

Saito (SAITO) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Saito এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00417254
$ 0.00437572
$ 0.110352
-0.39%

+4.28%

+9.76%

Saito (SAITO) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 13.08M
--
3.00B
Saito (SAITO) কী?

Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura.

Saito (SAITO) এর টোকেনোমিক্স

Saito (SAITO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SAITOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

SAITO থেকে স্থানীয় মুদ্রা

