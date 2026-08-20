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HeyElsa-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04464 BDT। ELSA-এর মার্কেট ক্যাপ 11,412,066.63456 BDT। ELSA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!HeyElsa-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.04464 BDT। ELSA-এর মার্কেট ক্যাপ 11,412,066.63456 BDT। ELSA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ELSA সম্পর্কে আরও

ELSA প্রাইসের তথ্য

ELSA কী

ELSA হোয়াইটপেপার

ELSA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ELSA টোকেনোমিক্স

ELSA প্রাইস পূর্বাভাস

ELSA ইতিহাস

ELSA ক্রয়ের গাইড

ELSA-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

ELSA স্পট

ELSA USDT-M ফিউচার

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HeyElsa প্রাইস(ELSA)

1 ELSA থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳5.4530102
৳5.4530102৳5.4530102
+2.69%1D
BDT
HeyElsa (ELSA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:30:59 (UTC+8)

HeyElsa-এর আজকের প্রাইস

আজ HeyElsa (ELSA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.04464, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.69% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ELSA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ELSA-এর জন্য ৳ 0.04464

HeyElsa বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #894 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 11.41M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 255.65M ELSA। গত 24 ঘণ্টায়, ELSA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.04085 (নিম্ন) এবং ৳ 0.045 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 50.897698588642319315 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 5.0834753036878009771

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ELSA গত ঘণ্টায় -0.72% এবং গত 7 দিনে -13.03% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 128.18K-তে পৌঁছেছে।

HeyElsa (ELSA) এর মার্কেট তথ্য

No.894

৳ 11.41M
৳ 11.41M৳ 11.41M

৳ 128.18K
৳ 128.18K৳ 128.18K

৳ 44.64M
৳ 44.64M৳ 44.64M

255.65M
255.65M 255.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BASE

HeyElsa এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 11.41M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 128.18K। ELSA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 255.65M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 44.64M

HeyElsa-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.04085
৳ 0.04085৳ 0.04085
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.045
৳ 0.045৳ 0.045
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.04085
৳ 0.04085৳ 0.04085

৳ 0.045
৳ 0.045৳ 0.045

৳ 50.897698588642319315
৳ 50.897698588642319315৳ 50.897698588642319315

৳ 5.0834753036878009771
৳ 5.0834753036878009771৳ 5.0834753036878009771

-0.72%

+2.69%

-13.03%

-13.03%

HeyElsa (ELSA) প্রাইসের হিস্টরি BDT

HeyElsa এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.1428435+2.69%
30 দিন৳ -0.00549-10.96%
60 দিন৳ +0.00121+2.78%
90 দিন৳ -0.02264-33.67%
HeyElsa আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ELSA এর পরিবর্তন ৳ +0.1428435 (+2.69%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

HeyElsa 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00549(-10.96%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

HeyElsa 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ELSA এর প্রাইস ৳ +0.00121 (+2.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

HeyElsa 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.02264 (-33.67%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি HeyElsa (ELSA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই HeyElsa প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

HeyElsa-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি HeyElsa-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

HeyElsa-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

ELSA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপ্রাইস > R2R2 এর উপরেউচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ3‑4টি ক্রয়40‑60% নিরপেক্ষসমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।

ELSA_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.0447 পর্যন্ত চলছে, এবং মূল্য R1 প্রতিরোধ স্তর 0.04404 অতিক্রম করে R2 এর নিকটবর্তী 0.04457-এর নিচে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে। হাব সিস্টেম প্রদর্শন করছে যে বর্তমান মূল্য কেন্দ্রীয় স্তর 0.04339 এবং S1/S2 সমর্থন অঞ্চলের উপরে অবস্থান করছে, যা বলে দেয় যে বাই পজিশন প্রাধান্য পেয়েছে। ইন্ডিকেটরগুলোর সামঞ্জস্য প্রকাশ করে যে ক্রয় চাপ স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং মূল্য তুলনামূলকভাবে উচ্চ স্তরে অবস্থান করছে। MA গ্রুপ ও EMA গ্রুপ উভয়ই 3-4 টি ক্রয় সংকেত প্রদর্শন করছে, আর মুভিং এভারেজ সিস্টেম ঊর্ধ্বমুখী বিক্ষেপের মাধ্যমে গতিশীলতার সমর্থন প্রদান করছে। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, যেখানে ফাস্ট ও স্লো লাইন একই দিকে চলছে, এটি প্রমাণ করে যে উত্থানের গতিশীলতা ক্রমাগত প্রকাশ পাচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতিরিক্ত ক্রয়ের চরম মাত্রায় পৌঁছায়নি, যা মূল্য বৃদ্ধির আরও স্থান রেখে দিয়েছে। KDJ এবং StochRSI ব্লিং ব্যান্ডের খোলার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করছে, যা দেখাচ্ছে যে ওলাটাইলিটি মৃদুভাবে বাড়ছে, এবং ফাস্ট ও স্লো ইন্ডিকেটরগুলোর মধ্যে কোনো বিপরীত প্রবণতা নেই। বর্তমান গতিশীলতা সমানভাবে বিতরণ করা হয়েছে এবং অব্যাহত রয়েছে। নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর উপরের R2 পয়েন্ট 0.04457-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.8% দূরে। যদি এই স্তর অতিক্রম করা হয়, তাহলে দূরবর্তী লক্ষ্য হবে আরও উচ্চ প্রতিরোধ স্তরের দিকে। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন হল R1 থেকে রূপান্তরিত স্তর 0.04404, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.5% দূরে। আরও শক্তিশালী সমর্থন কেন্দ্রীয় স্তর 0.04339-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.9% দূরে। S1 পয়েন্ট 0.04286 হল দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরোধ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 4.1% দূরে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো HeyElsa-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

হেইএলসা (ELSA) এর দাম বেশ কয়েকটি প্রধান কারণের উপর নির্ভর করে:

বাজারের মনোভাব এবং বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস চাহিদাকে প্রভাবিত করে। ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা দামের স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে। উন্নয়নের অগ্রগতি এবং প্রকল্পের আপডেট মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে। সামগ্রিকভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের প্রবণতা ELSA-এর গতিবিধিকে প্রভাবিত করে।

মানুষ কেন HeyElsa-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের HeyElsa (ELSA) এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর পারফরম্যান্স ট্র্যাক করা, বাজারের সুযোগগুলি শনাক্ত করা এবং কেনার/বিক্রয়ের অর্ডারের সময় ঠিক করা। রিয়েল-টাইম দামের তথ্য বিনিয়োগকারীদের অস্থিরতা, বাজারের প্রবণতা এবং সম্ভাব্য লাভ বা ক্ষতি মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

HeyElsa এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য HeyElsa (ELSA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ELSA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
HeyElsa (ELSA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, HeyElsa এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে HeyElsa এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ELSA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, HeyElsa প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ HeyElsa কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

HeyElsa দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ELSA কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে HeyElsa কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার HeyElsa (ELSA) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং HeyElsa তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে HeyElsa (ELSA) কিনবেন নির্দেশিকা

HeyElsa দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

HeyElsa এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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HeyElsa (ELSA) কী?

HeyElsa is an AI-powered on-chain execution platform that enables users to interact with crypto and DeFi using natural language. By transforming user intent into secure, end-to-end blockchain transactions, HeyElsa abstracts technical complexity across chains and protocols, making trading, bridging, staking, and automation seamless, safe, and accessible for both everyday users and advanced traders.

HeyElsa সম্পর্কিত রিসোর্স

HeyElsa সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল HeyElsa ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: HeyElsa সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 09:30:59 (UTC+8)

HeyElsa (ELSA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

HeyElsa সম্পর্কে আরও জানুন

ELSA USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে ELSA-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে ELSA USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে HeyElsa (ELSA) মার্কেটে ট্রেড করুন

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
ELSA/USDT
৳5.4566765
৳5.4566765৳5.4566765
+2.76%
3.00M (USDT)

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OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳214.35634
৳214.35634৳214.35634

+21.72%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0562166
৳0.0562166৳0.0562166

+21.05%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.3938938
৳14.3938938৳14.3938938

+15.81%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,426.3795
৳8,426.3795৳8,426.3795

+11.47%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ELSA-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

ELSA
ELSA
BDT
BDT

1 ELSA = 5.4554544 BDT