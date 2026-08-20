HeyElsa প্রাইস(ELSA)
আজ HeyElsa (ELSA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.04464, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.69% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ELSA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ELSA-এর জন্য ৳ 0.04464।
HeyElsa বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #894 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 11.41M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 255.65M ELSA। গত 24 ঘণ্টায়, ELSA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.04085 (নিম্ন) এবং ৳ 0.045 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 50.897698588642319315 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 5.0834753036878009771।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ELSA গত ঘণ্টায় -0.72% এবং গত 7 দিনে -13.03% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 128.18K-তে পৌঁছেছে।
No.894
25.56%
BASE
HeyElsa এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 11.41M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 128.18K। ELSA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 255.65M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 44.64M।
-0.72%
+2.69%
-13.03%
-13.03%
HeyElsa এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.1428435
|+2.69%
|30 দিন
|৳ -0.00549
|-10.96%
|60 দিন
|৳ +0.00121
|+2.78%
|90 দিন
|৳ -0.02264
|-33.67%
আজ, ELSA এর পরিবর্তন ৳ +0.1428435 (+2.69%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00549(-10.96%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ELSA এর প্রাইস ৳ +0.00121 (+2.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.02264 (-33.67%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি HeyElsa (ELSA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই HeyElsa প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি HeyElsa-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ELSA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 65% | বিয়ারিশ 35%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস > R2
|R2 এর উপরে
|উচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
ELSA_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.0447 পর্যন্ত চলছে, এবং মূল্য R1 প্রতিরোধ স্তর 0.04404 অতিক্রম করে R2 এর নিকটবর্তী 0.04457-এর নিচে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে। হাব সিস্টেম প্রদর্শন করছে যে বর্তমান মূল্য কেন্দ্রীয় স্তর 0.04339 এবং S1/S2 সমর্থন অঞ্চলের উপরে অবস্থান করছে, যা বলে দেয় যে বাই পজিশন প্রাধান্য পেয়েছে। ইন্ডিকেটরগুলোর সামঞ্জস্য প্রকাশ করে যে ক্রয় চাপ স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং মূল্য তুলনামূলকভাবে উচ্চ স্তরে অবস্থান করছে। MA গ্রুপ ও EMA গ্রুপ উভয়ই 3-4 টি ক্রয় সংকেত প্রদর্শন করছে, আর মুভিং এভারেজ সিস্টেম ঊর্ধ্বমুখী বিক্ষেপের মাধ্যমে গতিশীলতার সমর্থন প্রদান করছে। MACD গোল্ডেন ক্রস গঠন করেছে, যেখানে ফাস্ট ও স্লো লাইন একই দিকে চলছে, এটি প্রমাণ করে যে উত্থানের গতিশীলতা ক্রমাগত প্রকাশ পাচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতিরিক্ত ক্রয়ের চরম মাত্রায় পৌঁছায়নি, যা মূল্য বৃদ্ধির আরও স্থান রেখে দিয়েছে। KDJ এবং StochRSI ব্লিং ব্যান্ডের খোলার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করছে, যা দেখাচ্ছে যে ওলাটাইলিটি মৃদুভাবে বাড়ছে, এবং ফাস্ট ও স্লো ইন্ডিকেটরগুলোর মধ্যে কোনো বিপরীত প্রবণতা নেই। বর্তমান গতিশীলতা সমানভাবে বিতরণ করা হয়েছে এবং অব্যাহত রয়েছে। নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর উপরের R2 পয়েন্ট 0.04457-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.8% দূরে। যদি এই স্তর অতিক্রম করা হয়, তাহলে দূরবর্তী লক্ষ্য হবে আরও উচ্চ প্রতিরোধ স্তরের দিকে। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন হল R1 থেকে রূপান্তরিত স্তর 0.04404, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.5% দূরে। আরও শক্তিশালী সমর্থন কেন্দ্রীয় স্তর 0.04339-এ অবস্থিত, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.9% দূরে। S1 পয়েন্ট 0.04286 হল দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরোধ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 4.1% দূরে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, HeyElsa এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে HeyElsa (ELSA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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HeyElsa is an AI-powered on-chain execution platform that enables users to interact with crypto and DeFi using natural language. By transforming user intent into secure, end-to-end blockchain transactions, HeyElsa abstracts technical complexity across chains and protocols, making trading, bridging, staking, and automation seamless, safe, and accessible for both everyday users and advanced traders.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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