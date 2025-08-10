RUGMAN প্রাইস ($RUG)
RUGMAN($RUG) বর্তমানে 0.00383167USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 383.17KUSD। $RUG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, RUGMAN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, RUGMAN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012328313 ছিল।
গত 60 দিনে, RUGMAN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0019776670 ছিল।
গত 90 দিনে, RUGMAN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001078317808504256 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0012328313
|-32.17%
|60 দিন
|$ -0.0019776670
|-51.61%
|90 দিন
|$ -0.001078317808504256
|-21.96%
RUGMAN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-0.88%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug. BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is.
RUGMAN ($RUG) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $RUGটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 $RUG থেকে VND
₫100.83039605
|1 $RUG থেকে AUD
A$0.0058624551
|1 $RUG থেকে GBP
￡0.0028354358
|1 $RUG থেকে EUR
€0.0032569195
|1 $RUG থেকে USD
$0.00383167
|1 $RUG থেকে MYR
RM0.0162462808
|1 $RUG থেকে TRY
₺0.1558340189
|1 $RUG থেকে JPY
¥0.56325549
|1 $RUG থেকে ARS
ARS$5.075046915
|1 $RUG থেকে RUB
₽0.3064952833
|1 $RUG থেকে INR
₹0.3361140924
|1 $RUG থেকে IDR
Rp61.8011203801
|1 $RUG থেকে KRW
₩5.3217298296
|1 $RUG থেকে PHP
₱0.2174472725
|1 $RUG থেকে EGP
￡E.0.1859892618
|1 $RUG থেকে BRL
R$0.0208059681
|1 $RUG থেকে CAD
C$0.0052493879
|1 $RUG থেকে BDT
৳0.4649348378
|1 $RUG থেকে NGN
₦5.8677811213
|1 $RUG থেকে UAH
₴0.1582862877
|1 $RUG থেকে VES
Bs0.49045376
|1 $RUG থেকে CLP
$3.70139322
|1 $RUG থেকে PKR
Rs1.0857420112
|1 $RUG থেকে KZT
₸2.0677990322
|1 $RUG থেকে THB
฿0.1238395744
|1 $RUG থেকে TWD
NT$0.114566933
|1 $RUG থেকে AED
د.إ0.0140622289
|1 $RUG থেকে CHF
Fr0.003065336
|1 $RUG থেকে HKD
HK$0.0300402928
|1 $RUG থেকে MAD
.د.م0.0346382968
|1 $RUG থেকে MXN
$0.0711541119
|1 $RUG থেকে PLN
zł0.0139472788
|1 $RUG থেকে RON
лв0.0166677645
|1 $RUG থেকে SEK
kr0.0366690819
|1 $RUG থেকে BGN
лв0.0063988889
|1 $RUG থেকে HUF
Ft1.3001622644
|1 $RUG থেকে CZK
Kč0.0803884366
|1 $RUG থেকে KWD
د.ك0.00116865935
|1 $RUG থেকে ILS
₪0.0131426281