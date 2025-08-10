PsyDAO প্রাইস (PSY)
PsyDAO(PSY) বর্তমানে 0.04541966USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.77MUSD। PSY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
PSY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, PsyDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00195928 ছিল।
গত 30 দিনে, PsyDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0124558648 ছিল।
গত 60 দিনে, PsyDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0204325836 ছিল।
গত 90 দিনে, PsyDAO থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.004584917582236516 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00195928
|+4.51%
|30 দিন
|$ +0.0124558648
|+27.42%
|60 দিন
|$ -0.0204325836
|-44.98%
|90 দিন
|$ +0.004584917582236516
|+11.23%
PsyDAO এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.58%
+4.51%
+59.83%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives.
PsyDAO (PSY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PSYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 PSY থেকে VND
₫1,195.2183529
|1 PSY থেকে AUD
A$0.0694920798
|1 PSY থেকে GBP
￡0.0336105484
|1 PSY থেকে EUR
€0.038606711
|1 PSY থেকে USD
$0.04541966
|1 PSY থেকে MYR
RM0.1925793584
|1 PSY থেকে TRY
₺1.8472175722
|1 PSY থেকে JPY
¥6.67669002
|1 PSY থেকে ARS
ARS$60.15833967
|1 PSY থেকে RUB
₽3.6331186034
|1 PSY থেকে INR
₹3.9842125752
|1 PSY থেকে IDR
Rp732.5750587298
|1 PSY থেকে KRW
₩63.0824573808
|1 PSY থেকে PHP
₱2.577565705
|1 PSY থেকে EGP
￡E.2.2046702964
|1 PSY থেকে BRL
R$0.2466287538
|1 PSY থেকে CAD
C$0.0622249342
|1 PSY থেকে BDT
৳5.5112215444
|1 PSY থেকে NGN
₦69.5552131274
|1 PSY থেকে UAH
₴1.8762861546
|1 PSY থেকে VES
Bs5.81371648
|1 PSY থেকে CLP
$43.87539156
|1 PSY থেকে PKR
Rs12.8701148576
|1 PSY থেকে KZT
₸24.5111737156
|1 PSY থেকে THB
฿1.4679634112
|1 PSY থেকে TWD
NT$1.358047834
|1 PSY থেকে AED
د.إ0.1666901522
|1 PSY থেকে CHF
Fr0.036335728
|1 PSY থেকে HKD
HK$0.3560901344
|1 PSY থেকে MAD
.د.م0.4105937264
|1 PSY থেকে MXN
$0.8434430862
|1 PSY থেকে PLN
zł0.1653275624
|1 PSY থেকে RON
лв0.197575521
|1 PSY থেকে SEK
kr0.4346661462
|1 PSY থেকে BGN
лв0.0758508322
|1 PSY থেকে HUF
Ft15.4117990312
|1 PSY থেকে CZK
Kč0.9529044668
|1 PSY থেকে KWD
د.ك0.0138529963
|1 PSY থেকে ILS
₪0.1557894338