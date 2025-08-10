Nominex প্রাইস (NMX)
Nominex(NMX) বর্তমানে 0.00271486USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 506.86KUSD। NMX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NMX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NMX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Nominex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Nominex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000197793 ছিল।
গত 60 দিনে, Nominex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001546924 ছিল।
গত 90 দিনে, Nominex থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003759378852771053 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.17%
|30 দিন
|$ -0.0000197793
|-0.72%
|60 দিন
|$ -0.0001546924
|-5.69%
|90 দিন
|$ -0.0003759378852771053
|-12.16%
Nominex এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.24%
+0.17%
+0.67%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Nominex (NMX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NMXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 NMX থেকে VND
₫71.4415409
|1 NMX থেকে AUD
A$0.0041537358
|1 NMX থেকে GBP
￡0.0020089964
|1 NMX থেকে EUR
€0.002307631
|1 NMX থেকে USD
$0.00271486
|1 NMX থেকে MYR
RM0.0115110064
|1 NMX থেকে TRY
₺0.1104133562
|1 NMX থেকে JPY
¥0.39908442
|1 NMX থেকে ARS
ARS$3.59583207
|1 NMX থেকে RUB
₽0.2171616514
|1 NMX থেকে INR
₹0.2381475192
|1 NMX থেকে IDR
Rp43.7880583858
|1 NMX থেকে KRW
₩3.7706147568
|1 NMX থেকে PHP
₱0.154068305
|1 NMX থেকে EGP
￡E.0.1317793044
|1 NMX থেকে BRL
R$0.0147416898
|1 NMX থেকে CAD
C$0.0037193582
|1 NMX থেকে BDT
৳0.3294211124
|1 NMX থেকে NGN
₦4.1575094554
|1 NMX থেকে UAH
₴0.1121508666
|1 NMX থেকে VES
Bs0.34750208
|1 NMX থেকে CLP
$2.62255476
|1 NMX থেকে PKR
Rs0.7692827296
|1 NMX থেকে KZT
₸1.4651013476
|1 NMX থেকে THB
฿0.0877442752
|1 NMX থেকে TWD
NT$0.081174314
|1 NMX থেকে AED
د.إ0.0099635362
|1 NMX থেকে CHF
Fr0.002171888
|1 NMX থেকে HKD
HK$0.0212845024
|1 NMX থেকে MAD
.د.م0.0245423344
|1 NMX থেকে MXN
$0.0504149502
|1 NMX থেকে PLN
zł0.0098820904
|1 NMX থেকে RON
лв0.011809641
|1 NMX থেকে SEK
kr0.0259812102
|1 NMX থেকে BGN
лв0.0045338162
|1 NMX থেকে HUF
Ft0.9212062952
|1 NMX থেকে CZK
Kč0.0569577628
|1 NMX থেকে KWD
د.ك0.0008280323
|1 NMX থেকে ILS
₪0.0093119698