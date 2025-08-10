MileVerse প্রাইস (MVC)
MileVerse(MVC) বর্তমানে 0.00421929USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.36MUSD। MVC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, MileVerse থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MileVerse থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000698663 ছিল।
গত 60 দিনে, MileVerse থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002059836 ছিল।
গত 90 দিনে, MileVerse থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000189016635312107 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+1.52%
|30 দিন
|$ +0.0000698663
|+1.66%
|60 দিন
|$ +0.0002059836
|+4.88%
|90 দিন
|$ +0.000189016635312107
|+4.69%
MileVerse এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.47%
+1.52%
-0.99%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point).
MileVerse (MVC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MVCটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
