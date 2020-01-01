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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ খুচরা টোকেনসমূহ

খুচরা সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Faith Tribe
Faith Tribe
FTRB
$ 0,00477047
-0,02%
+0,09%
+24,54%
$ 19,66M
$ 68,09K
2
Vow
Vow
VOW
$ 0,03336
-0,18%
+11,52%
+19,54%
$ 11,90M
$ 2,32M
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0,10236
-0,07%
+7,95%
+4,48%
$ 7,14M
$ 317,60K
4
MANSORY
MANSORY
MNSRY
$ 0,006932
0,00%
+4,15%
+3,14%
$ 6,24M
$ 5,42M
5
BugsCoin
BugsCoin
BGSC
$ 0,00058664
+1,15%
-0,03%
-1,17%
$ 5,48M
$ 508,18K
6
Roam
Roam
ROAM
$ 0,013096
-2,48%
+17,60%
+9,88%
$ 4,66M
$ 3,71M
7
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0,00203694
0,00%
--
+17,79%
$ 3,97M
$ 106,09
8
THAT
THAT
THAT
$ 0,00202288
-0,50%
-0,00%
+1,39%
$ 3,11M
$ 19,81K
9
MileVerse
MileVerse
MVC
$ 0,00115099
-0,26%
+0,02%
+4,25%
$ 3,10M
$ 8,29K
10
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0,22021
-0,02%
+1,19%
+0,88%
$ 2,13M
$ 368,05K
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0,0009153
+0,09%
+1,26%
+7,44%
$ 1,48M
$ 61,45M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0,00002191
+0,09%
+2,33%
+3,69%
$ 1,39M
$ 3,18B
13
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 68,468
+0,10%
+8,25%
+10,77%
$ 427,72K
$ 4,06K
14
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0,00016434
0,00%
--
0,00%
$ 164,34K
$ 24,11
15
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0,00021518
-3,45%
-0,03%
-19,15%
$ 139,64K
$ 353,91
16
HanChain
HanChain
HAN
$ 0,00018955
+0,05%
+0,14%
+17,04%
$ 130,86K
$ 531,38K
17
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4,755E-5
-0,56%
+13,80%
+18,37%
$ 47,51K
--
18
WFDP
WFDP
WFDP
$ 38,47
0,00%
0,00%
+1,34%
$ 43,84K
$ 38,99K
19
DRESSdio
DRESSdio
DRESS
$ 6,46E-5
+0,31%
+1,00%
+5,64%
$ 35,19K
--
20
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 1,92126E-7
0,00%
+0,30%
-11,84%
$ 17,87K
--
21
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0,00194
-0,56%
-2,76%
+14,64%
--
$ 8,37M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

খুচরা টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
খুচরা টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 21 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $71.25M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা খুচরা টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা খুচরা টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 17.60% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ROAM সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো খুচরা টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 21 খুচরা টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় খুচরা টোকেনগুলোর মধ্যে FTRB, VOW, SOIL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
খুচরা বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব খুচরা টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $71.25M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

খুচরা সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।