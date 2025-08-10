MTBILL সম্পর্কে আরও

Midas mTBILL লোগো

Midas mTBILL প্রাইস (MTBILL)

তালিকাভুক্ত নয়

Midas mTBILL (MTBILL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.032
$1.032$1.032
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Midas mTBILL (MTBILL) এর প্রাইস

Midas mTBILL(MTBILL) বর্তমানে 1.032USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.92MUSD। MTBILL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Midas mTBILL এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.03%
Midas mTBILL এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
4.77M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MTBILL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MTBILL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Midas mTBILL (MTBILL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Midas mTBILL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000384978785343 ছিল।
গত 30 দিনে, Midas mTBILL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016496520 ছিল।
গত 60 দিনে, Midas mTBILL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0047320296 ছিল।
গত 90 দিনে, Midas mTBILL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00765829 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000384978785343-0.03%
30 দিন$ +0.0016496520+0.16%
60 দিন$ +0.0047320296+0.46%
90 দিন$ +0.00765829+0.75%

Midas mTBILL (MTBILL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Midas mTBILL এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

+0.00%

-0.03%

-0.08%

Midas mTBILL (MTBILL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

--
----

4.77M
4.77M 4.77M

Midas mTBILL (MTBILL) কী?

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

Midas mTBILL (MTBILL) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Midas mTBILL (MTBILL) এর টোকেনোমিক্স

Midas mTBILL (MTBILL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MTBILLটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

MTBILL থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MTBILL থেকে VND
27,157.08
1 MTBILL থেকে AUD
A$1.57896
1 MTBILL থেকে GBP
0.76368
1 MTBILL থেকে EUR
0.8772
1 MTBILL থেকে USD
$1.032
1 MTBILL থেকে MYR
RM4.37568
1 MTBILL থেকে TRY
42.09528
1 MTBILL থেকে JPY
¥151.704
1 MTBILL থেকে ARS
ARS$1,366.884
1 MTBILL থেকে RUB
82.28136
1 MTBILL থেকে INR
90.52704
1 MTBILL থেকে IDR
Rp16,645.15896
1 MTBILL থেকে KRW
1,433.32416
1 MTBILL থেকে PHP
58.566
1 MTBILL থেকে EGP
￡E.49.71144
1 MTBILL থেকে BRL
R$5.60376
1 MTBILL থেকে CAD
C$1.41384
1 MTBILL থেকে BDT
125.22288
1 MTBILL থেকে NGN
1,580.39448
1 MTBILL থেকে UAH
42.63192
1 MTBILL থেকে VES
Bs132.096
1 MTBILL থেকে CLP
$1,000.008
1 MTBILL থেকে PKR
Rs292.42752
1 MTBILL থেকে KZT
556.92912
1 MTBILL থেকে THB
฿33.04464
1 MTBILL থেকে TWD
NT$30.8568
1 MTBILL থেকে AED
د.إ3.78744
1 MTBILL থেকে CHF
Fr0.8256
1 MTBILL থেকে HKD
HK$8.09088
1 MTBILL থেকে MAD
.د.م9.32928
1 MTBILL থেকে MXN
$19.16424
1 MTBILL থেকে PLN
3.75648
1 MTBILL থেকে RON
лв4.4892
1 MTBILL থেকে SEK
kr9.87624
1 MTBILL থেকে BGN
лв1.72344
1 MTBILL থেকে HUF
Ft350.17824
1 MTBILL থেকে CZK
21.65136
1 MTBILL থেকে KWD
د.ك0.312696
1 MTBILL থেকে ILS
3.53976