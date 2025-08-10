Meupass প্রাইস (MPS)
Meupass(MPS) বর্তমানে 0.01478006USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 296.78KUSD। MPS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MPS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MPS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Meupass থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00034347 ছিল।
গত 30 দিনে, Meupass থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0065456658 ছিল।
গত 60 দিনে, Meupass থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0051577472 ছিল।
গত 90 দিনে, Meupass থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001189615971595067 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00034347
|+2.38%
|30 দিন
|$ +0.0065456658
|+44.29%
|60 দিন
|$ +0.0051577472
|+34.90%
|90 দিন
|$ -0.001189615971595067
|-7.44%
Meupass এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.40%
+2.38%
+8.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.
Meupass (MPS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MPSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 MPS থেকে VND
₫388.9372789
|1 MPS থেকে AUD
A$0.0226134918
|1 MPS থেকে GBP
￡0.0109372444
|1 MPS থেকে EUR
€0.012563051
|1 MPS থেকে USD
$0.01478006
|1 MPS থেকে MYR
RM0.0626674544
|1 MPS থেকে TRY
₺0.6011050402
|1 MPS থেকে JPY
¥2.17266882
|1 MPS থেকে ARS
ARS$19.57618947
|1 MPS থেকে RUB
₽1.1822569994
|1 MPS থেকে INR
₹1.2965068632
|1 MPS থেকে IDR
Rp238.3880311418
|1 MPS থেকে KRW
₩20.5277297328
|1 MPS থেকে PHP
₱0.838768405
|1 MPS থেকে EGP
￡E.0.7174241124
|1 MPS থেকে BRL
R$0.0802557258
|1 MPS থেকে CAD
C$0.0202486822
|1 MPS থেকে BDT
৳1.7934124804
|1 MPS থেকে NGN
₦22.6340360834
|1 MPS থেকে UAH
₴0.6105642786
|1 MPS থেকে VES
Bs1.89184768
|1 MPS থেকে CLP
$14.27753796
|1 MPS থেকে PKR
Rs4.1880778016
|1 MPS থেকে KZT
₸7.9762071796
|1 MPS থেকে THB
฿0.4776915392
|1 MPS থেকে TWD
NT$0.441923794
|1 MPS থেকে AED
د.إ0.0542428202
|1 MPS থেকে CHF
Fr0.011824048
|1 MPS থেকে HKD
HK$0.1158756704
|1 MPS থেকে MAD
.د.م0.1336117424
|1 MPS থেকে MXN
$0.2744657142
|1 MPS থেকে PLN
zł0.0537994184
|1 MPS থেকে RON
лв0.064293261
|1 MPS থেকে SEK
kr0.1414451742
|1 MPS থেকে BGN
лв0.0246827002
|1 MPS থেকে HUF
Ft5.0151699592
|1 MPS থেকে CZK
Kč0.3100856588
|1 MPS থেকে KWD
د.ك0.0045079183
|1 MPS থেকে ILS
₪0.0506956058