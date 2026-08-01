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MetaVPad-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। METAV-এর মার্কেট ক্যাপ 79,533 USD। METAV-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!MetaVPad-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। METAV-এর মার্কেট ক্যাপ 79,533 USD। METAV-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

METAV সম্পর্কে আরও

METAV প্রাইসের তথ্য

METAV কী

METAV অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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MetaVPad প্রাইস (METAV)

তালিকাভুক্ত নয়

1 METAV থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00036151
$0.00036151$0.00036151
+0.04%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
MetaVPad (METAV) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:15:54 (UTC+8)

MetaVPad-এর আজকের প্রাইস

আজ MetaVPad (METAV)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.95% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান METAV থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি METAV-এর জন্য $ 0

MetaVPad বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 79,533 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 220.00M METAV। গত 24 ঘণ্টায়, METAV এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.480879 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, METAV গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +4.77% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 50.32-তে পৌঁছেছে।

MetaVPad (METAV) এর মার্কেট তথ্য

$ 79.53K
$ 79.53K$ 79.53K

$ 50.32
$ 50.32$ 50.32

$ 703.87K
$ 703.87K$ 703.87K

220.00M
220.00M 220.00M

1,946,652,042.359636
1,946,652,042.359636 1,946,652,042.359636

MetaVPad এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 79.53K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 50.32। METAV এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 220.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1946652042.359636। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 703.87K

MetaVPad-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.480879
$ 0.480879$ 0.480879

$ 0
$ 0$ 0

--

+5.95%

+4.77%

+4.77%

MetaVPad (METAV) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, MetaVPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, MetaVPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, MetaVPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, MetaVPad থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+5.95%
30 দিন$ 0+9.79%
60 দিন$ 0+5.32%
90 দিন----

MetaVPad এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য MetaVPad (METAV) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, METAV এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
MetaVPad (METAV) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, MetaVPad এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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MetaVPad (METAV) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

BNB Chain Ecosystem

MetaVPad সম্পর্কে

MetaVPad-এর বর্তমান দাম কত?

MetaVPad-এর দাম Tk এবং আজকে এটি 5.95% পরিবর্তিত হয়েছে।

METAV সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

MetaVPad-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং BNB Chain Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে METAV-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

METAV-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk59.14691441225707392000 এবং ATL হল Tk, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 220000000.0 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: MetaVPad সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:15:54 (UTC+8)

MetaVPad (METAV) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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