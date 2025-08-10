Marginswap প্রাইস (MFI)
Marginswap(MFI) বর্তমানে 0.01284487USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 90.59KUSD। MFI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ MFI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MFI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Marginswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00418959595677275 ছিল।
গত 30 দিনে, Marginswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0025185411 ছিল।
গত 60 দিনে, Marginswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000530968 ছিল।
গত 90 দিনে, Marginswap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00356031663284862 ছিল।
Marginswap এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-24.59%
-19.16%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Marginswap is a decentralized trading protocol that natively supports overcollateralized loans, spot and leverage trading of tokens on AMMs like Uniswap and SushiSwap. With Marginswap, traders can trade a wide variety of assets, like on any existing swap protocol but with up to 5x leverage. Margin trading is possible due to Bond lending, i.e., lenders supply crypto assets to the protocol, which traders borrow for their trades.
Marginswap (MFI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
