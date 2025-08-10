LBGT সম্পর্কে আরও

Liquid BGT প্রাইস (LBGT)

Liquid BGT (LBGT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$2.08
$2.08$2.08
+4.20%1D
আজকে Liquid BGT (LBGT) এর প্রাইস

Liquid BGT(LBGT) বর্তমানে 2.08USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.57MUSD। LBGT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Liquid BGT এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.27%
Liquid BGT এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.23M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ LBGT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LBGT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Liquid BGT (LBGT) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Liquid BGT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.085426 ছিল।
গত 30 দিনে, Liquid BGT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.1590336800 ছিল।
গত 60 দিনে, Liquid BGT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.5682408160 ছিল।
গত 90 দিনে, Liquid BGT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -3.099542765688637 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.085426+4.27%
30 দিন$ +0.1590336800+7.65%
60 দিন$ -0.5682408160-27.31%
90 দিন$ -3.099542765688637-59.84%

Liquid BGT (LBGT) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Liquid BGT এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.99
$ 1.99$ 1.99

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 20.63
$ 20.63$ 20.63

+0.32%

+4.27%

+23.48%

Liquid BGT (LBGT) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

1.23M
1.23M 1.23M

Liquid BGT (LBGT) কী?

BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT).

Liquid BGT (LBGT) এর টোকেনোমিক্স

Liquid BGT (LBGT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LBGTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

LBGT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 LBGT থেকে VND
54,735.2
1 LBGT থেকে AUD
A$3.1824
1 LBGT থেকে GBP
1.5392
1 LBGT থেকে EUR
1.768
1 LBGT থেকে USD
$2.08
1 LBGT থেকে MYR
RM8.8192
1 LBGT থেকে TRY
84.5936
1 LBGT থেকে JPY
¥305.76
1 LBGT থেকে ARS
ARS$2,754.96
1 LBGT থেকে RUB
166.3792
1 LBGT থেকে INR
182.4576
1 LBGT থেকে IDR
Rp33,548.3824
1 LBGT থেকে KRW
2,888.8704
1 LBGT থেকে PHP
118.04
1 LBGT থেকে EGP
￡E.100.9632
1 LBGT থেকে BRL
R$11.2944
1 LBGT থেকে CAD
C$2.8496
1 LBGT থেকে BDT
252.3872
1 LBGT থেকে NGN
3,185.2912
1 LBGT থেকে UAH
85.9248
1 LBGT থেকে VES
Bs266.24
1 LBGT থেকে CLP
$2,009.28
1 LBGT থেকে PKR
Rs589.3888
1 LBGT থেকে KZT
1,122.4928
1 LBGT থেকে THB
฿67.2256
1 LBGT থেকে TWD
NT$62.192
1 LBGT থেকে AED
د.إ7.6336
1 LBGT থেকে CHF
Fr1.664
1 LBGT থেকে HKD
HK$16.3072
1 LBGT থেকে MAD
.د.م18.8032
1 LBGT থেকে MXN
$38.6256
1 LBGT থেকে PLN
7.5712
1 LBGT থেকে RON
лв9.048
1 LBGT থেকে SEK
kr19.9056
1 LBGT থেকে BGN
лв3.4736
1 LBGT থেকে HUF
Ft705.7856
1 LBGT থেকে CZK
43.6384
1 LBGT থেকে KWD
د.ك0.6344
1 LBGT থেকে ILS
7.1344