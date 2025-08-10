LegendX প্রাইস (LGNDX)
LegendX(LGNDX) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 83.28KUSD। LGNDX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LGNDX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LGNDX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, LegendX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, LegendX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, LegendX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, LegendX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
LegendX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.81%
+25.01%
-14.82%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.
LegendX (LGNDX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LGNDXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
