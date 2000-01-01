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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ NFT এবং কালেক্টিবল টোকেনসমূহ

নন-ফাঞ্জিবল টোকেন (NFT) এবং ডিজিটাল কালেক্টিবল একটি ব্লকচেইনে যাচাইকৃত অনন্য, অবিভাজ্য অ্যাসেটকে উপস্থাপন করে। এই সেক্টরে NFT মার্কেটপ্লেস, ডিজিটাল আর্ট প্ল্যাটফর্ম এবং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইকোসিস্টেমগুলোকে চালিত করা ইউটিলিটি টোকেনগুলো অন্তর্ভুক্ত। এই নেটিভ টোকেনগুলো প্রায়শই ক্রিয়েটর অর্থনীতিতে গভর্ন্যান্স, স্টেকিং বা লেনদেন সহজতর করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Render
Render
RENDER
$ 1.402
+0.43%
+10.87%
+13.19%
$ 729.87M
$ 163.46K
2
FET
FET
FET
$ 0.1344
+0.52%
+10.97%
-1.47%
$ 303.82M
$ 5.30M
3
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002754
+0.51%
-1.33%
-2.38%
$ 272.58M
$ 202.74B
4
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1357
-0.59%
+12.83%
+11.81%
$ 245.70M
$ 626.50K
5
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002274
+0.26%
+14.26%
+13.69%
$ 218.31M
$ 6.89B
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1051
+1.24%
+9.35%
-2.06%
$ 210.38M
$ 680.67K
7
ENS
ENS
ENS
$ 4.344
+0.90%
+13.73%
+9.14%
$ 177.11M
$ 14.12K
8
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9333
-0.05%
+9.20%
+8.54%
$ 161.82M
$ 78.84K
9
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06791
+0.49%
+6.83%
+7.73%
$ 135.08M
$ 1.03M
10
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01283
-0.23%
+8.07%
+5.50%
$ 133.91M
$ 11.78M
11
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1302
+0.85%
+7.50%
+7.15%
$ 130.40M
$ 1.30M
12
$ 0.04199
+0.57%
+7.83%
+8.33%
$ 123.35M
$ 2.11M
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.408
+0.49%
+10.57%
+6.38%
$ 101.70M
$ 215.12K
14
$ 0.1968
+0.61%
+3.14%
+0.77%
$ 91.11M
$ 313.09K
15
Gala
Gala
GALA
$ 0.001457
+0.42%
+6.95%
-11.12%
$ 70.31M
$ 428.58M
16
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.000694
-1.38%
+13.09%
+10.51%
$ 68.53M
$ 140.34M
17
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2165
+0.61%
+5.64%
+18.10%
$ 61.36M
$ 345.40K
18
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.091299
+0.21%
+0.06%
+9.23%
$ 58.45M
$ 4.01M
19
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001943
+3.93%
+9.86%
+0.71%
$ 56.06M
$ 379.66M
20
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.00668
+1.12%
+32.94%
+31.75%
$ 51.40M
$ 43.03M
21
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02549
+0.24%
+8.42%
+7.51%
$ 50.33M
$ 2.70M
22
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02929
-0.24%
+5.95%
-6.71%
$ 48.71M
$ 2.11M
23
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02952
+0.41%
+7.97%
-0.60%
$ 41.57M
$ 1.95M
24
XYO
XYO
XYO
$ 0.00302
-0.33%
+3.44%
+2.03%
$ 41.54M
$ 18.15M
25
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01417
-0.35%
+7.90%
+9.82%
$ 40.06M
$ 4.28M
26
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05109
-0.10%
+6.22%
+3.62%
$ 39.32M
$ 1.24M
27
ME
ME
ME
$ 0.06189
-0.42%
+7.81%
-3.32%
$ 33.45M
$ 997.57K
28
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.0077
+0.06%
+4.58%
+7.33%
$ 32.67M
$ 8.32M
29
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005064
+0.40%
+10.38%
+7.14%
$ 32.22M
$ 161.62M
30
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.000992
-0.11%
+1.13%
-0.51%
$ 29.62M
$ 103.85M
31
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06434
+0.26%
+7.82%
+7.98%
$ 29.51M
$ 879.84K
32
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.0132
+0.08%
0.00%
-10.70%
$ 29.43M
$ 22.05M
33
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2556
+0.04%
-2.96%
-3.21%
$ 25.49M
$ 69.28K
34
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.002359
+0.85%
+8.64%
+2.50%
$ 23.76M
$ 24.84M
35
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07654
+0.76%
+2.17%
-3.67%
$ 23.58M
$ 1.82M
36
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.157
-0.16%
+9.40%
+11.44%
$ 23.16M
$ 21.57K
37
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005108
-0.18%
+7.82%
+8.26%
$ 22.92M
$ 19.61M
38
BORA
BORA
BORA
$ 0.01916835
-0.58%
+0.03%
+2.55%
$ 22.21M
$ 283.12K
39
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.13893
+4.65%
-30.81%
-78.65%
$ 21.97M
$ 13.98M
40
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3097
-0.16%
+5.40%
+5.08%
$ 21.64M
$ 206.43K
41
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005727
-0.17%
+6.15%
+8.16%
$ 20.82M
$ 102.14M
42
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02090357
-0.24%
-0.04%
-21.03%
$ 20.60M
$ 2.86M
43
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.20675
-1.92%
-11.02%
-17.93%
$ 20.37M
$ 4.33M
44
GMT
GMT
GMT
$ 0.00645753
+0.73%
+0.09%
+3.54%
$ 20.06M
$ 3.35M
45
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020859
+0.13%
+6.96%
+1.92%
$ 19.53M
$ 3.50M
46
CARV
CARV
CARV
$ 0.03167
-0.09%
+8.85%
+9.03%
$ 19.35M
$ 1.88M
47
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.1007
-0.10%
+0.06%
-0.47%
$ 18.48M
$ 1.06M
48
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003863
0.00%
+9.73%
+6.09%
$ 17.82M
$ 32.88M
49
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01223404
+0.31%
+0.05%
+3.72%
$ 17.71M
$ 3.22M
50
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.005218
+0.80%
+6.87%
+9.19%
$ 17.52M
$ 13.80M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ডিজিটাল অ্যাসেট স্পেসে নন-ফাঞ্জিবল (NFT) টোকেন কী?
একটি নন-ফাঞ্জিবল টোকেন (NFT) হলো ব্লকচেইনে যাচাইকৃত অনন্য, অবিভাজ্য ডিজিটাল অ্যাসেট। বিটকয়েনের বিপরীতে, যেখানে প্রতিটি কয়েন সম্পূর্ণ অভিন্ন, প্রতিটি NFT-এর একটি স্বতন্ত্র ক্রিপ্টোগ্রাফিক স্বাক্ষর রয়েছে যা ডিজিটাল বা ভৌত আইটেমগুলোর অনন্য মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে।
NFT মার্কেটপ্লেস টোকেনগুলো কীভাবে তাদের মৌলিক মূল্য অর্জন করে?
NFT মার্কেটপ্লেস টোকেনগুলো ডিজিটাল আর্ট ট্রেডিংয়ের প্রধান মুদ্রা হিসেবে কাজ করে, টোকেন হোল্ডারদের গভর্ন্যান্সের অধিকার প্রদান করে এবং NFT প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ট্রেডিং ফি-তে ছাড় প্রদান করে মূল্য অর্জন করে।
ফাঞ্জিবল ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং NFT কালেক্টিবল-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
ফাঞ্জিবল ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো (যেমন ETH বা USDT) পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য এবং সেগুলোর মূল্য ঠিক একই থাকে। NFT কালেক্টিবল হলো এক ধরনের ডিজিটাল অ্যাসেট যেখানে প্রতিটি আইটেমের ভিন্ন ভিন্ন বিরলতা, নান্দনিকতা এবং মার্কেট ভ্যালু রয়েছে।
NFT ডিজিটাল আর্ট তৈরির জন্য স্মার্ট কন্ট্রাক্ট কেন অপরিহার্য?
স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলো মিন্টিং প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় করে, সন্দেহাতীতভাবে উৎপত্তিস্থল (মালিকানার ইতিহাস) রেকর্ড করে, এবং প্রতিটি সেকেন্ডারি মার্কেট রিসেলে মূল NFT নির্মাতাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রয়্যালটি পেমেন্ট বিতরণ করার জন্য প্রোগ্রাম করা যেতে পারে।

ডিসক্লেইমার

এনএফটি সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।