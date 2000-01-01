নন-ফাঞ্জিবল টোকেন (NFT) এবং ডিজিটাল কালেক্টিবল একটি ব্লকচেইনে যাচাইকৃত অনন্য, অবিভাজ্য অ্যাসেটকে উপস্থাপন করে। এই সেক্টরে NFT মার্কেটপ্লেস, ডিজিটাল আর্ট প্ল্যাটফর্ম এবং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইকোসিস্টেমগুলোকে চালিত করা ইউটিলিটি টোকেনগুলো অন্তর্ভুক্ত। এই নেটিভ টোকেনগুলো প্রায়শই ক্রিয়েটর অর্থনীতিতে গভর্ন্যান্স, স্টেকিং বা লেনদেন সহজতর করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
এনএফটি সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।