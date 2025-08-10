Generative Market eXplorer প্রাইস (AIGMX)
Generative Market eXplorer(AIGMX) বর্তমানে 0.0001125USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 109.21KUSD। AIGMX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Generative Market eXplorer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Generative Market eXplorer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003517491 ছিল।
গত 60 দিনে, Generative Market eXplorer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002697024 ছিল।
গত 90 দিনে, Generative Market eXplorer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00004726162350204696 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+9.78%
|30 দিন
|$ +0.0003517491
|+312.67%
|60 দিন
|$ +0.0002697024
|+239.74%
|90 দিন
|$ +0.00004726162350204696
|+72.44%
Generative Market eXplorer এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.66%
+9.78%
+436.74%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Generative Market eXplorer (AIGMX) is an AI-driven agent providing real-time signals and analysis of high-volume traders' on-chain perpetual trading activities, significantly impacting market trends. It empowers users to make informed decisions, anticipate market shifts, and achieve financial goals. AIGMX aims to be the leading AI platform for decentralized trading signals and insights across various exchanges.
|1 AIGMX থেকে VND
₫2.9604375
|1 AIGMX থেকে AUD
A$0.000172125
|1 AIGMX থেকে GBP
￡0.00008325
|1 AIGMX থেকে EUR
€0.000095625
|1 AIGMX থেকে USD
$0.0001125
|1 AIGMX থেকে MYR
RM0.000477
|1 AIGMX থেকে TRY
₺0.004575375
|1 AIGMX থেকে JPY
¥0.0165375
|1 AIGMX থেকে ARS
ARS$0.14900625
|1 AIGMX থেকে RUB
₽0.008998875
|1 AIGMX থেকে INR
₹0.0098685
|1 AIGMX থেকে IDR
Rp1.814515875
|1 AIGMX থেকে KRW
₩0.156249
|1 AIGMX থেকে PHP
₱0.006384375
|1 AIGMX থেকে EGP
￡E.0.00546075
|1 AIGMX থেকে BRL
R$0.000610875
|1 AIGMX থেকে CAD
C$0.000154125
|1 AIGMX থেকে BDT
৳0.01365075
|1 AIGMX থেকে NGN
₦0.172281375
|1 AIGMX থেকে UAH
₴0.004647375
|1 AIGMX থেকে VES
Bs0.0144
|1 AIGMX থেকে CLP
$0.108675
|1 AIGMX থেকে PKR
Rs0.031878
|1 AIGMX থেকে KZT
₸0.06071175
|1 AIGMX থেকে THB
฿0.003636
|1 AIGMX থেকে TWD
NT$0.00336375
|1 AIGMX থেকে AED
د.إ0.000412875
|1 AIGMX থেকে CHF
Fr0.00009
|1 AIGMX থেকে HKD
HK$0.000882
|1 AIGMX থেকে MAD
.د.م0.001017
|1 AIGMX থেকে MXN
$0.002089125
|1 AIGMX থেকে PLN
zł0.0004095
|1 AIGMX থেকে RON
лв0.000489375
|1 AIGMX থেকে SEK
kr0.001076625
|1 AIGMX থেকে BGN
лв0.000187875
|1 AIGMX থেকে HUF
Ft0.0381735
|1 AIGMX থেকে CZK
Kč0.00236025
|1 AIGMX থেকে KWD
د.ك0.0000343125
|1 AIGMX থেকে ILS
₪0.000385875