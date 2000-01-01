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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিশ্লেষণ টোকেনসমূহ

বিশ্লেষণ সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04422
+2.28%
+15.96%
+13.35%
$ 349.10M
$ 8.62M
2
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04442
+0.41%
+8.20%
+5.83%
$ 232.03M
$ 1.69M
3
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.0145
+1.12%
+10.04%
+7.74%
$ 157.03M
$ 5.60M
4
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.33047
+0.78%
-4.77%
-12.01%
$ 111.85M
$ 369.70K
5
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0.3135
-0.73%
-1.78%
-6.11%
$ 107.29M
$ 301.63K
6
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3495
+0.46%
+1.68%
-13.85%
$ 84.68M
$ 5.62M
7
BAS
BAS
BAS
$ 0.02713
-0.31%
+2.69%
+6.48%
$ 67.38M
$ 2.45M
8
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1787
+0.06%
+4.07%
-7.10%
$ 63.85M
$ 585.30K
9
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8.426
-0.37%
+7.51%
+5.16%
$ 63.39M
$ 9.31K
10
FONQ
FONQ
FONQ
$ 0.074741
+0.29%
+0.13%
+15.81%
$ 52.32M
$ 52.71K
11
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04111
+0.89%
+0.84%
-7.68%
$ 42.48M
$ 2.39M
12
LAB
LAB
LAB
$ 0.08286
-0.27%
+8.30%
-3.42%
$ 25.51M
$ 2.56M
13
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.0766
-0.03%
+0.08%
-0.31%
$ 23.36M
$ 1.85M
14
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010141
+1.14%
+9.86%
-2.22%
$ 23.20M
$ 68.03M
15
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09382
+0.19%
+8.84%
+3.90%
$ 21.23M
$ 885.55K
16
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020917
-0.10%
+7.30%
+2.78%
$ 19.62M
$ 3.51M
17
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008445
+0.36%
+5.13%
+7.36%
$ 17.08M
$ 10.88M
18
Sign
Sign
SIGN
$ 0.007035
+0.06%
+2.96%
+11.55%
$ 16.26M
$ 9.95M
19
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01645
+2.57%
+4.80%
+7.70%
$ 11.07M
$ 13.02M
20
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.011536
+0.58%
+8.60%
-4.25%
$ 8.87M
$ 5.47M
21
DexTools
DexTools
DEXT
$ 0.101275
-0.31%
+0.04%
+13.90%
$ 7.22M
$ 92.57K
22
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.04449
-0.89%
-0.18%
+14.09%
$ 5.54M
$ 2.04M
23
BytomDAO
BytomDAO
BTM
$ 0.01040152
-0.01%
-0.00%
-3.73%
$ 5.21M
$ 689.62
24
KRYLL
KRYLL
KRL
$ 0.127952
+0.08%
+0.05%
+5.16%
$ 5.15M
$ 242.12K
25
AlphaBlockAI
AlphaBlockAI
ALPHA
$ 0.0031385
-1.50%
+0.06%
-14.24%
$ 3.14M
$ 6.38K
26
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.00597
+0.05%
+7.05%
+6.59%
$ 2.37M
$ 11.58M
27
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.002112
-0.28%
+2.63%
+25.16%
$ 2.10M
$ 45.03M
28
Lotos
Lotos
LTS
$ 0.0141178
-0.01%
-0.09%
-9.98%
$ 1.93M
$ 10.73K
29
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.008776
-0.18%
-0.43%
+3.17%
$ 1.42M
$ 10.91M
30
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0.00054499
-0.31%
+0.29%
+9.21%
$ 1.09M
$ 677.77
31
HashAI
HashAI
HASHAI
$ 1.28E-5
+1.67%
+10.60%
+14.29%
$ 1.09M
--
32
DappRadar
DappRadar
RADAR
$ 0.00031618
+0.39%
+0.16%
+17.16%
$ 944.78K
$ 2.00K
33
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0.00076847
-3.74%
+0.08%
-10.06%
$ 768.47K
$ 45.26K
34
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.76272
+0.48%
+0.22%
+19.62%
$ 762.73K
$ 266.51
35
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00031717
+1.67%
-0.09%
-4.22%
$ 626.86K
$ 804.68K
36
MCNCOIN
MCNCOIN
MCN
$ 0.0502
0.00%
-0.20%
+5.24%
$ 602.40K
$ 940.17K
37
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00249591
+0.88%
+0.19%
+22.40%
$ 592.34K
$ 441.76
38
Push Protocol
Push Protocol
PUSH
$ 0.00551523
-5.34%
+0.33%
+41.80%
$ 497.69K
$ 18.73K
39
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.00156822
+0.31%
+0.15%
+8.81%
$ 467.60K
$ 329.77
40
Rawli Analytics
Rawli Analytics
RWAAN
$ 7.619E-5
+1.72%
+6.10%
+5.13%
$ 441.72K
--
41
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0.00056781
-0.05%
+0.02%
-2.40%
$ 433.53K
$ 3.76K
42
Blocktronics
Blocktronics
BLOCKTRONICS
$ 3.99E-6
-0.75%
+16.80%
+24.30%
$ 399.48K
--
43
GraphLinq
GraphLinq
GLQ
$ 0.0011005
-17.76%
+15.88%
-11.91%
$ 382.16K
$ 59.27M
44
Eduvantage AI
Eduvantage AI
EAI
$ 0.00037448
+0.10%
+0.15%
+8.36%
$ 374.33K
$ 2.46K
45
Official Layoff Coin
Official Layoff Coin
LAYOFF
$ 0.00032576
-0.32%
+0.01%
-36.38%
$ 314.60K
$ 56.62K
46
TrenchBuddy
TrenchBuddy
TRENCH
$ 0.00029504
-0.17%
+0.14%
+10.13%
$ 283.75K
$ 45.89
47
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.122742
0.00%
--
+18.10%
$ 276.37K
$ 7.54
48
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 5.7E-6
-1.38%
+11.00%
+25.27%
$ 275.46K
--
49
Buz Economy
Buz Economy
BUZ
$ 0.01661885
0.00%
+0.02%
+1.61%
$ 249.28K
$ 293.00
50
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0.00092576
-0.02%
-0.06%
-14.70%
$ 200.17K
$ 15.60K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিশ্লেষণ টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিশ্লেষণ টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 111 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.55B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিশ্লেষণ টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিশ্লেষণ টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 294.20% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে WSDM সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিশ্লেষণ টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 111 বিশ্লেষণ টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিশ্লেষণ টোকেনগুলোর মধ্যে PYTH, CFX, GRT অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিশ্লেষণ বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিশ্লেষণ টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.55B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিশ্লেষণ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।