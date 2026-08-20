Gauntlet WETH Balanced প্রাইস (GTWETHB)
আজ Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB)-এর লাইভ প্রাইস $ 2,365.08, যা গত 24 ঘণ্টায় 18.48% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GTWETHB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GTWETHB-এর জন্য $ 2,365.08।
Gauntlet WETH Balanced বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 235,080 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 99.40 GTWETHB। গত 24 ঘণ্টায়, GTWETHB এর ট্রেড হয়েছে $ 1,992.59 (নিম্ন) এবং $ 2,389.76 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 3,424.95 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GTWETHB গত ঘণ্টায় +0.03% এবং গত 7 দিনে +21.36% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
Gauntlet WETH Balanced এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 235.08K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। GTWETHB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 99.40 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 99.39625922519805। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 235.08K।
+0.03%
+18.48%
+21.36%
+21.36%
আজকে, Gauntlet WETH Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +368.98 ছিল।
গত 30 দিনে, Gauntlet WETH Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +438.9562464120 ছিল।
গত 60 দিনে, Gauntlet WETH Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +798.3786365520 ছিল।
গত 90 দিনে, Gauntlet WETH Balanced থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003498174136 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +368.98
|+18.48%
|30 দিন
|$ +438.9562464120
|+18.56%
|60 দিন
|$ +798.3786365520
|+33.76%
|90 দিন
|$ -0.003498174136
|-0.00%
2040 সালে, Gauntlet WETH Balanced এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Gauntlet WETH Balanced-এর বর্তমান দাম কত?
Gauntlet WETH Balanced Tk290808.6889625146320000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 18.48% পরিবর্তন হয়েছে। এই তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম দাম অনুসারে প্রতিফলিত করা হয়েছে।
আজকের দাম ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে কীভাবে তুলনা করা যায়?
Gauntlet WETH Balanced-এর ATH হল Tk421129.6105257177300000, আর ATL হল Tk। বর্তমান দামকে এই স্তরগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং আগের বৃদ্ধির চক্রগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।
আজকের GTWETHB-এর মোট মূল্যায়ন কত?
মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk28905282.95081263200000 এ অবস্থান করছে, যা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে #-- র্যাঙ্কে রাখে।
Gauntlet WETH Balanced-এর বাজারে অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয়?
অ্যাসেটটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা দেখায় কত ঘন ঘন ব্যবসায়ীরা GTWETHB-এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে।
প্রচলিত সরবরাহ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
বর্তমানে 99.39625922519805 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের গতিবিধি স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।
Gauntlet WETH Balanced কোন শ্রেণীভুক্ত?
Gauntlet WETH Balanced Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem,Morpho Ecosystem শ্রেণীবিন্যাসের অংশ, যা এটিকে অনুরূপ উপযোগিতা বা ইকোসিস্টেম ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য অ্যাসেটগুলির সঙ্গে গুচ্ছভুক্ত করে।
-- কীভাবে GTWETHB-এর মূল্য প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে?
-- নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে GTWETHB নির্দিষ্ট লেনদেনের গতি, ফি, নিরাপত্তা মডেল এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারে, যা এটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতায় অবদান রাখে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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