Ethy AI লোগো

Ethy AI প্রাইস (ETHY)

তালিকাভুক্ত নয়

Ethy AI (ETHY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00259556
$0.00259556$0.00259556
+91.50%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
আজকে Ethy AI (ETHY) এর প্রাইস

Ethy AI(ETHY) বর্তমানে 0.00259556USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.36MUSD। ETHY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Ethy AI এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

+91.59%
910.00M USD
MEXC এ ETHY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ETHY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Ethy AI (ETHY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Ethy AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00124085 ছিল।
গত 30 দিনে, Ethy AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0119866228 ছিল।
গত 60 দিনে, Ethy AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0214067479 ছিল।
গত 90 দিনে, Ethy AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

আজ$ +0.00124085+91.59%
30 দিন$ +0.0119866228+461.81%
60 দিন$ +0.0214067479+824.74%
90 দিন$ 0--

Ethy AI (ETHY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Ethy AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00117068$ 0.00117068

$ 0.00324131$ 0.00324131

$ 0.00324131$ 0.00324131

Ethy AI (ETHY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 2.36M$ 2.36M

----

910.00M 910.00M

Ethy AI (ETHY) কী?

Ethy AI empowers onchain identities for the AI economy by turning your Basename into a sovereign digital agent. It enables users to automate onchain tasks—like trading, claiming rewards, or executing contracts—without manual input. Designed for AI-to-AI and AI-to-human interactions, Ethy combines smart contract automation with agentic intelligence, giving users full control over their data, assets, and behavior in decentralized environments.

Ethy AI (ETHY) এর টোকেনোমিক্স

Ethy AI (ETHY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ETHYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

1 ETHY থেকে VND
68.3021614
1 ETHY থেকে AUD
A$0.0039712068
1 ETHY থেকে GBP
0.0019207144
1 ETHY থেকে EUR
0.002206226
1 ETHY থেকে USD
$0.00259556
1 ETHY থেকে MYR
RM0.0110051744
1 ETHY থেকে TRY
0.1055614252
1 ETHY থেকে JPY
¥0.38154732
1 ETHY থেকে ARS
ARS$3.43781922
1 ETHY থেকে RUB
0.2076188444
1 ETHY থেকে INR
0.2276825232
1 ETHY থেকে IDR
Rp41.8638651068
1 ETHY থেকে KRW
3.6049213728
1 ETHY থেকে PHP
0.14729803
1 ETHY থেকে EGP
￡E.0.1259884824
1 ETHY থেকে BRL
R$0.0140938908
1 ETHY থেকে CAD
C$0.0035559172
1 ETHY থেকে BDT
0.3149452504
1 ETHY থেকে NGN
3.9748146284
1 ETHY থেকে UAH
0.1072225836
1 ETHY থেকে VES
Bs0.33223168
1 ETHY থেকে CLP
$2.50731096
1 ETHY থেকে PKR
Rs0.7354778816
1 ETHY থেকে KZT
1.4007199096
1 ETHY থেকে THB
฿0.0838884992
1 ETHY থেকে TWD
NT$0.077607244
1 ETHY থেকে AED
د.إ0.0095257052
1 ETHY থেকে CHF
Fr0.002076448
1 ETHY থেকে HKD
HK$0.0203491904
1 ETHY থেকে MAD
.د.م0.0234638624
1 ETHY থেকে MXN
$0.0481995492
1 ETHY থেকে PLN
0.0094478384
1 ETHY থেকে RON
лв0.011290686
1 ETHY থেকে SEK
kr0.0248395092
1 ETHY থেকে BGN
лв0.0043345852
1 ETHY থেকে HUF
Ft0.8807254192
1 ETHY থেকে CZK
0.0544548488
1 ETHY থেকে KWD
د.ك0.0007916458
1 ETHY থেকে ILS
0.0089027708