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ENIDOG-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00156903 USD। ENIDOG-এর মার্কেট ক্যাপ 149,439 USD। ENIDOG-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!ENIDOG-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00156903 USD। ENIDOG-এর মার্কেট ক্যাপ 149,439 USD। ENIDOG-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ENIDOG সম্পর্কে আরও

ENIDOG প্রাইসের তথ্য

ENIDOG কী

ENIDOG অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ENIDOG টোকেনোমিক্স

ENIDOG প্রাইস পূর্বাভাস

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ENIDOG প্রাইস (ENIDOG)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ENIDOG থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00157063
$0.00157063$0.00157063
+0.01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
ENIDOG (ENIDOG) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:56:01 (UTC+8)

ENIDOG-এর আজকের প্রাইস

আজ ENIDOG (ENIDOG)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00156903, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.15% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ENIDOG থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ENIDOG-এর জন্য $ 0.00156903

ENIDOG বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 149,439 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 95.24M ENIDOG। গত 24 ঘণ্টায়, ENIDOG এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00155164 (নিম্ন) এবং $ 0.00156894 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00552283 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00108899

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ENIDOG গত ঘণ্টায় +0.07% এবং গত 7 দিনে +7.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 149.87-তে পৌঁছেছে।

ENIDOG (ENIDOG) এর মার্কেট তথ্য

$ 149.44K
$ 149.44K$ 149.44K

$ 149.87
$ 149.87$ 149.87

$ 149.44K
$ 149.44K$ 149.44K

95.24M
95.24M 95.24M

95,240,884.84729192
95,240,884.84729192 95,240,884.84729192

ENIDOG এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 149.44K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 149.87। ENIDOG এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 95.24M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 95240884.84729192। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 149.44K

ENIDOG-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00155164
$ 0.00155164$ 0.00155164
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00156894
$ 0.00156894$ 0.00156894
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00155164
$ 0.00155164$ 0.00155164

$ 0.00156894
$ 0.00156894$ 0.00156894

$ 0.00552283
$ 0.00552283$ 0.00552283

$ 0.00108899
$ 0.00108899$ 0.00108899

+0.07%

+1.15%

+7.05%

+7.05%

ENIDOG (ENIDOG) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, ENIDOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ENIDOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005425073 ছিল।
গত 60 দিনে, ENIDOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008246338 ছিল।
গত 90 দিনে, ENIDOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000001064166562 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+1.15%
30 দিন$ +0.0005425073+34.58%
60 দিন$ -0.0008246338-52.55%
90 দিন$ -0.0000000001064166562-0.00%

ENIDOG এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য ENIDOG (ENIDOG) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ENIDOG এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
ENIDOG (ENIDOG) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, ENIDOG এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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ENIDOG সম্পর্কে

ENIDOG-এর বর্তমান দাম কত?

Tk0.1929577995981837684000 এ ট্রেডিং করছে, ENIDOG গত ২৪ ঘন্টায় 1.14% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।

টোকেন সরবরাহ কীভাবে ENIDOG-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 95240884.84729192 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

ENIDOG-এর মার্কেট ক্যাপ কত?

এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk18377864.42206521492000, বিশ্বের #4769 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?

ENIDOG ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?

টি Tk0.1908191941317411792000 থেকে Tk0.1929467314847864232000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

ENIDOG কীভাবে Meme,Dog-Themed,ENI Ecosystem ক্যাটাগরিতে ফিট করে?

একটি Meme,Dog-Themed,ENI Ecosystem টোকেন হিসেবে, ENIDOG উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?

ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ENIDOG সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:56:01 (UTC+8)

ENIDOG (ENIDOG) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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