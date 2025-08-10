DATOM সম্পর্কে আরও

Drop Staked ATOM লোগো

Drop Staked ATOM প্রাইস (DATOM)

তালিকাভুক্ত নয়

Drop Staked ATOM (DATOM) লাইভ প্রাইস চার্ট

$5.51
$5.51$5.51
+3.50%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Drop Staked ATOM (DATOM) এর প্রাইস

Drop Staked ATOM(DATOM) বর্তমানে 5.51USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.60MUSD। DATOM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Drop Staked ATOM এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.53%
Drop Staked ATOM এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.74M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DATOM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DATOM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Drop Staked ATOM (DATOM) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Drop Staked ATOM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.187656 ছিল।
গত 30 দিনে, Drop Staked ATOM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4843923650 ছিল।
গত 60 দিনে, Drop Staked ATOM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3532240600 ছিল।
গত 90 দিনে, Drop Staked ATOM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.395902784454505 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.187656+3.53%
30 দিন$ +0.4843923650+8.79%
60 দিন$ +0.3532240600+6.41%
90 দিন$ -0.395902784454505-6.70%

Drop Staked ATOM (DATOM) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Drop Staked ATOM এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 5.3
$ 5.3$ 5.3

$ 5.52
$ 5.52$ 5.52

$ 12.0
$ 12.0$ 12.0

-0.17%

+3.53%

+15.86%

Drop Staked ATOM (DATOM) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 9.60M
$ 9.60M$ 9.60M

--
----

1.74M
1.74M 1.74M

Drop Staked ATOM (DATOM) কী?

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.

Drop Staked ATOM (DATOM) এর টোকেনোমিক্স

Drop Staked ATOM (DATOM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DATOMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

