Cyberperp প্রাইস (CYB)
Cyberperp(CYB) বর্তমানে 0.49884USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 966.14KUSD। CYB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CYB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CYB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Cyberperp থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01985915 ছিল।
গত 30 দিনে, Cyberperp থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1771666176 ছিল।
গত 60 দিনে, Cyberperp থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2139023425 ছিল।
গত 90 দিনে, Cyberperp থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.1777938783635522 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.01985915
|+4.15%
|30 দিন
|$ -0.1771666176
|-35.51%
|60 দিন
|$ -0.2139023425
|-42.87%
|90 দিন
|$ -1.1777938783635522
|-70.24%
Cyberperp এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.01%
+4.15%
+9.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.
