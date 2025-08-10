CYB সম্পর্কে আরও

Cyberperp লোগো

Cyberperp প্রাইস (CYB)

তালিকাভুক্ত নয়

Cyberperp (CYB) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.49884
$0.49884$0.49884
+4.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Cyberperp (CYB) এর প্রাইস

Cyberperp(CYB) বর্তমানে 0.49884USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 966.14KUSD। CYB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Cyberperp এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.15%
Cyberperp এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.94M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CYB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CYB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Cyberperp (CYB) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Cyberperp থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01985915 ছিল।
গত 30 দিনে, Cyberperp থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1771666176 ছিল।
গত 60 দিনে, Cyberperp থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2139023425 ছিল।
গত 90 দিনে, Cyberperp থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.1777938783635522 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01985915+4.15%
30 দিন$ -0.1771666176-35.51%
60 দিন$ -0.2139023425-42.87%
90 দিন$ -1.1777938783635522-70.24%

Cyberperp (CYB) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Cyberperp এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.478062
$ 0.478062$ 0.478062

$ 0.502452
$ 0.502452$ 0.502452

$ 3.56
$ 3.56$ 3.56

-0.01%

+4.15%

+9.29%

Cyberperp (CYB) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 966.14K
$ 966.14K$ 966.14K

--
----

1.94M
1.94M 1.94M

Cyberperp (CYB) কী?

Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Cyberperp (CYB) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Cyberperp (CYB) এর টোকেনোমিক্স

Cyberperp (CYB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CYBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Cyberperp (CYB) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।

