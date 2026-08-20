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Coinbase Wrapped ADA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.190765 USD। CBADA-এর মার্কেট ক্যাপ 10,349,450 USD। CBADA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Coinbase Wrapped ADA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.190765 USD। CBADA-এর মার্কেট ক্যাপ 10,349,450 USD। CBADA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

CBADA সম্পর্কে আরও

CBADA প্রাইসের তথ্য

CBADA কী

CBADA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

CBADA টোকেনোমিক্স

CBADA প্রাইস পূর্বাভাস

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Coinbase Wrapped ADA লোগো

Coinbase Wrapped ADA প্রাইস (CBADA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CBADA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.192942
$0.192942$0.192942
+0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Coinbase Wrapped ADA (CBADA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 19:51:48 (UTC+8)

Coinbase Wrapped ADA-এর আজকের প্রাইস

আজ Coinbase Wrapped ADA (CBADA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.190765, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.64% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CBADA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CBADA-এর জন্য $ 0.190765

Coinbase Wrapped ADA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 10,349,450 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 54.31M CBADA। গত 24 ঘণ্টায়, CBADA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.173636 (নিম্ন) এবং $ 0.19208 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.072 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.138384

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CBADA গত ঘণ্টায় +1.20% এবং গত 7 দিনে +3.39% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.46M-তে পৌঁছেছে।

Coinbase Wrapped ADA (CBADA) এর মার্কেট তথ্য

$ 10.35M
$ 10.35M$ 10.35M

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 10.35M
$ 10.35M$ 10.35M

54.31M
54.31M 54.31M

54,306,419.432881
54,306,419.432881 54,306,419.432881

Coinbase Wrapped ADA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 10.35M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.46M। CBADA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 54.31M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 54306419.432881। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 10.35M

Coinbase Wrapped ADA-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.173636
$ 0.173636$ 0.173636
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.19208
$ 0.19208$ 0.19208
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.173636
$ 0.173636$ 0.173636

$ 0.19208
$ 0.19208$ 0.19208

$ 1.072
$ 1.072$ 1.072

$ 0.138384
$ 0.138384$ 0.138384

+1.20%

+9.64%

+3.39%

+3.39%

Coinbase Wrapped ADA (CBADA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Coinbase Wrapped ADA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01677873 ছিল।
গত 30 দিনে, Coinbase Wrapped ADA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0180195092 ছিল।
গত 60 দিনে, Coinbase Wrapped ADA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0349785177 ছিল।
গত 90 দিনে, Coinbase Wrapped ADA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00027178998015652 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01677873+9.64%
30 দিন$ +0.0180195092+9.45%
60 দিন$ +0.0349785177+18.34%
90 দিন$ -0.00027178998015652-0.00%

Coinbase Wrapped ADA এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Coinbase Wrapped ADA (CBADA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CBADA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Coinbase Wrapped ADA (CBADA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Coinbase Wrapped ADA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Coinbase Wrapped ADA (CBADA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base EcosystemBase NativeDecentralized Finance (DeFi)

Coinbase Wrapped ADA সম্পর্কে

আজ Coinbase Wrapped ADA-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Coinbase Wrapped ADA Tk23.46033092249328440000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 9.64%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

CBADA-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Coinbase Wrapped ADA-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Coinbase Wrapped ADA-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

CBADA আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk21.35380190316905056000 থেকে Tk23.6220499755851968000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

CBADA-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Coinbase Wrapped ADA-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Base Ecosystem,Base Native অ্যাসেট হিসেবে, CBADA-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Coinbase Wrapped ADA সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 19:51:48 (UTC+8)

Coinbase Wrapped ADA (CBADA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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