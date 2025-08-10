COAT DOG প্রাইস (COAT)
COAT DOG(COAT) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 152.55KUSD। COAT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ COAT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। COAT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, COAT DOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, COAT DOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, COAT DOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, COAT DOG থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.58%
|30 দিন
|$ 0
|-0.19%
|60 দিন
|$ 0
|-35.93%
|90 দিন
|$ 0
|--
COAT DOG এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.13%
+2.58%
+14.71%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support.
|1 COAT থেকে VND
₫--
|1 COAT থেকে AUD
A$--
|1 COAT থেকে GBP
￡--
|1 COAT থেকে EUR
€--
|1 COAT থেকে USD
$--
|1 COAT থেকে MYR
RM--
|1 COAT থেকে TRY
₺--
|1 COAT থেকে JPY
¥--
|1 COAT থেকে ARS
ARS$--
|1 COAT থেকে RUB
₽--
|1 COAT থেকে INR
₹--
|1 COAT থেকে IDR
Rp--
|1 COAT থেকে KRW
₩--
|1 COAT থেকে PHP
₱--
|1 COAT থেকে EGP
￡E.--
|1 COAT থেকে BRL
R$--
|1 COAT থেকে CAD
C$--
|1 COAT থেকে BDT
৳--
|1 COAT থেকে NGN
₦--
|1 COAT থেকে UAH
₴--
|1 COAT থেকে VES
Bs--
|1 COAT থেকে CLP
$--
|1 COAT থেকে PKR
Rs--
|1 COAT থেকে KZT
₸--
|1 COAT থেকে THB
฿--
|1 COAT থেকে TWD
NT$--
|1 COAT থেকে AED
د.إ--
|1 COAT থেকে CHF
Fr--
|1 COAT থেকে HKD
HK$--
|1 COAT থেকে MAD
.د.م--
|1 COAT থেকে MXN
$--
|1 COAT থেকে PLN
zł--
|1 COAT থেকে RON
лв--
|1 COAT থেকে SEK
kr--
|1 COAT থেকে BGN
лв--
|1 COAT থেকে HUF
Ft--
|1 COAT থেকে CZK
Kč--
|1 COAT থেকে KWD
د.ك--
|1 COAT থেকে ILS
₪--