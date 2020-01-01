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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ মোবাইল মাইনিং টোকেনসমূহ

মোবাইল মাইনিং প্রজেক্টগুলো ব্যবহারকারীদের প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ হয় এমন কোনো ভারী হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইন বা উপার্জন করতে দেয়। এই নেটওয়ার্কগুলো মোবাইল প্রসেসর বা প্রুফ-অফ-এনগেজমেন্ট মেকানিজম ব্যবহার করে বিশাল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানোর উপর ফোকাস করে। এই সেক্টরের টোকেনগুলো প্রায়শই দ্রুত ব্যবহারকারী বৃদ্ধি, লাইটওয়েট নোড পরিকাঠামো এবং নেটওয়ার্কে সবার অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের উপর জোর দেয়।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.09028
+0.30%
+4.28%
+0.88%
$ 972.42M
$ 2.95M
2
ORE
ORE
ORE
$ 71.05
+0.07%
+0.20%
+17.19%
$ 34.34M
$ 1.07M
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0.213378
0.00%
-0.07%
+25.63%
$ 17.22M
$ 738.26
4
ALTDeer
ALTDeer
ALT
$ 0.00886615
0.00%
+0.02%
+0.92%
$ 4.61M
$ 1.03
5
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00432
+2.39%
+2.88%
+6.19%
$ 2.37M
$ 1.04M
6
Sallar
Sallar
ALL
$ 0.00029667
+0.66%
--
+20.50%
$ 771.26K
$ 597.96
7
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.005729
+2.76%
+15.01%
+30.42%
$ 602.17K
$ 3.47M
8
Scala
Scala
XLA
$ 2.81E-6
0.00%
-2.80%
+0.72%
$ 40.46K
--
9
Athene Network
Athene Network
ATN
$ 2.17E-6
0.00%
-29.60%
-29.55%
$ 26.27K
--
10
JADE Protocol
JADE Protocol
JADE
$ 0.04967041
-1.41%
+0.04%
+7.18%
$ 18.09K
$ 533.96
11
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000095
-2.04%
+3.23%
+1.05%
--
$ 44.37M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

মোবাইল মাইনিং ক্রিপ্টোকারেন্সি বিভাগটি কী নির্দেশ করে?
মোবাইল মাইনিং বিভাগে এমন ব্লকচেইন প্রজেক্টগুলো রয়েছে যা ব্যবহারকারীদের ব্যয়বহুল বা প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ করা কম্পিউটার মাইনিং হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি উপার্জন করতে দেয়।
প্রথাগত মাইনার ছাড়া মোবাইল মাইনিং নেটওয়ার্কগুলো কীভাবে তাদের ব্লকচেইন সুরক্ষিত করে?
প্রথাগত কম্পিউটেশনাল মাইনিংয়ের পরিবর্তে, মোবাইল মাইনিং নেটওয়ার্কগুলো সাধারণত প্রুফ অফ এনগেজমেন্ট বা প্রুফ অফ স্টেকের মতো লাইটওয়েট কনসেনসাস মেকানিজম ব্যবহার করে, যা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিশাল সংখ্যক মোবাইল ব্যবহারকারীর উপর নির্ভর করে।
মোবাইল মাইনিং ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রজেক্টগুলোর প্রধান লক্ষ্য কী?
মোবাইল মাইনিং প্রজেক্টগুলোর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো দৈনন্দিন স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্য প্রযুক্তিগত বাধা ব্যাপকভাবে কমিয়ে ব্যাপক বৈশ্বিক গ্রহণ অর্জন করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল অর্থনীতি তৈরি করা।
মোবাইল মাইনিং টোকেনগুলোর সাধারণ সমালোচনাগুলো কী কী?
মোবাইল মাইনিং টোকেনগুলোর সাধারণ সমালোচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে মাইন করা টোকেনগুলোর স্পষ্ট কার্যকরিতার অভাব, মেইননেট লঞ্চে ব্যাপক বিলম্ব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলোর দ্বারা ব্যবহারকারীর ডেটা মনিটাইজ করার জন্য কাজ করার ঝুঁকি।

ডিসক্লেইমার

মোবাইল মাইনিং সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।