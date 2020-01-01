মোবাইল মাইনিং প্রজেক্টগুলো ব্যবহারকারীদের প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ হয় এমন কোনো ভারী হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইন বা উপার্জন করতে দেয়। এই নেটওয়ার্কগুলো মোবাইল প্রসেসর বা প্রুফ-অফ-এনগেজমেন্ট মেকানিজম ব্যবহার করে বিশাল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানোর উপর ফোকাস করে। এই সেক্টরের টোকেনগুলো প্রায়শই দ্রুত ব্যবহারকারী বৃদ্ধি, লাইটওয়েট নোড পরিকাঠামো এবং নেটওয়ার্কে সবার অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণের উপর জোর দেয়।
মোবাইল মাইনিং সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।